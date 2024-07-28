Повстанцы в Мали сообщили о больших потерях ЧВК "Вагнер"

По данным малийских повстанцев, они разгромили колонну правительственных войск и российских наемников на севере страны. В результате погибли и ранены десятки человек, заявляют туареги.

Российские наемники из частной военной компании "Вагнер" понесли серьезные потери в Мали, сообщают западные информагентства со ссылкой на представителей вооруженных группировок. На севере Мали близ границы с Алжиром колонна правительственных войск Мари и союзных им наемников ЧВК "Вагнер" потерпела поражение в бою с коалицией вооруженных группировок, где преобладают туареги, сообщили в воскресенье, 28 июля, Reuters, AFP и AP.

По этим данным, что в результате двухдневного боя они "разгромили" колонну малийской армии и российских наемников, при этом речь идет о "десятках" погибших и раненых, пишет AP. "Российские наемники и малийские военные бежали. - заявил AFP представитель альянса сепаратистских вооруженных группировок CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан. - Другие сдались".

Местный политик: не менее 17 погибших

Кроме того, AFP цитирует заявление местного политика, который сообщил об отступлении малийской армии и гибели не менее 17 человек. "Люди CSP все еще находятся в Тинзауатене", - указал он, добавив, что правительственных войск и наемников "Группы Вагнера" там "больше нет". По его данным, бои также имели место в более южных районах в направлении Абейбары.

В соцсетях распространяются видеоролики, на которых видны убитые белые мужчины в военной форме и малийские солдаты. Если информация верна, то это самый большой удар, нанесенный наемникам из ЧВК "Вагнер" повстанцами-туарегами в Мали, пишет AP.

Ранее малийская армия опубликовала заявление о том, что два солдата были убиты и 10 ранены в результате нападения повстанцев. В то же время российские Z-блогеры пишут о гибели в Африке военкора и автора Telegram-канала Grey Zone, который связан с ЧВК "Вагнер".

Наемники ЧВК "Вагнер" - в Мали с 2021 года

Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране захватили военные во главе с полковником Ассими Гоитой. Они разорвали традиционные связи с Францией и начали сближение с РФ, пригласив в страну наемников ЧВК "Вагнер".

Хунта поставила задачу отвоевать всю территорию страны у сепаратистских сил, прежде всего, в северном регионе Кидаль. В 2023 году военным удалось взять контроль над Кидалем.