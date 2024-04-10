Вместо Пригожина. Кто представляет интересы Кремля в Африке?

Контакты между военной хунтой в Буркина-Фасо и российским руководством в Кремле хорошо налажены. Сотрудничество с Россией, к которому все больше склоняется Буркина-Фасо, является "вопросом спроса и предложения", заявил в марте министр иностранных дел правящей в стране военной хунты Карамоко Жан-Мари Траоре на встрече с министром по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свеньей Шульце (Svenja Schulze) в столице Уагадугу. На ее вопрос о новых друзьях Буркина-Фасо Траоре ответил: "Россия - партнер, который уважает наши решения, и российское предложение отвечает нашим потребностям".

"Африканский корпус" в Буркина-Фасо

В конце января в столицу Буркина-Фасо прибыли 100 наемников российского "Африканского корпуса", так стала официально называться ЧВК "Вагнер" после своего ребрендинга осенью 2023 года. В своем Telegram-канале "Африканский корпус" заявил тогда, что будет защищать временного президента Ибрагима Траоре и население страны от террористических атак. В сообщении также говорилось, что подразделение вскоре будет увеличено до 300 человек.

Глава военной хунты Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и президент РФ Владимир Путин в Петербурге в июле 2023 года Фото: Alexander Ryumin/dpa/Tass/picture alliance

Траоре утверждал, что россияне не воюют против джихадистов, а являются военными инструкторами. Но он не исключил этого в будущем. "Они здесь, чтобы обучить наших людей пользоваться оружием, которое заказало государство Буркина-Фасо", - сказал Нестор Подассе, лидер поддерживающего хунту движения, которое одним из первых опубликовало в социальных сетях фото прибытия российских военных в Уагадугу.

Буркина-Фасо - государство в Западной Африке, одно из самых бедных в мире, с 2015 года охвачено джихадистским террором. Страну терроризируют различные группировки, связанные с "Исламским государством" и "Аль-Каидой", которые также действуют и в соседних Мали и Нигере. Только в прошлом году в стране от него погибло более 8400 человек, из них 2300 гражданских лиц. Власти Буркина-Фасо, по их собственным данным, контролируют две трети, а по оценкам экспертов, не более половины территории страны.

"Африканский корпус" официально представляет интересы Путина в Африке

Размещая наемников "Африканского корпуса" в зоне Сахель, Путин еще раз демонстрирует свое присутствие на континенте, особенно в Западной Африке. По словам российского историка Ирины Филатовой, в будущем наемники из РФ будут действовать в пяти странах: Буркина-Фасо, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали и Нигере.

Посол РФ в Буркина-Фасо Алексей Салтыков передает пшеницу в качестве гуманитарной помощи через несколько дней после прибытия наемников "Африканского корпуса" Фото: FANNY NOARO-KABRE/AFP

Однако заметно одно существенное отличие от ЧВК "Вагнер": "Африканский корпус" подчиняется непосредственно министерству обороны России, в то время как "вагнеровцы" были частной военной компанией из России. В Африке они, как официально утверждалось, боролись с исламистским террором, занимались охраной объектов и лишь неофициально представляли военные интересы Владимира Путина на континенте. ЧВК "Вагнер" возглавлял Евгений Пригожин, который впал в немилость Путина после мятежа в конце июня 2023 года. Спустя два месяца Пригожин и вся верхушка ЧВК "Вагнер" погибли в результате крушения его частного самолета. В "Африканский корпус" перешли некоторые бойцы бывшего ЧВК "Вагнер", другие его наемники в основном набираются в странах, в которых он задействован, говорит Филатова, почетный профессор Университета Квазулу-Натал в ЮАР.

"Участие России в странах Африки служит защите режимов"

Таким образом, Москва усиливает свое влияние в зоне Сахель. По мнению Филатовой, российское подразделение в Буркина-Фасо в настоящее время скорее выполняет функцию телохранителя временного президента Траоре. "Вмешательства российских спецслужб, будь то в Нигере, Мали или Буркина-Фасо, служат, в первую очередь, защите режимов, а не борьбе с джихадистами", - заявил DW французский военный эксперт, генерал Доминик Тринкан.

После захвата власти в Буркина-Фасо в сентябре 2022 года военная хунта дистанцировалась от Франции. Будучи бывшей колониальной державой, Франция была близким партнером африканского государства с момента обретения им независимости. Хунта вынудила Париж вывести свой контингент из страны и начала сотрудничать с Россией. Недавно Буркина-Фасо, а также Нигер и Мали, в которых власть тоже захватили военные, вышли из регионального альянса ЭКОВАС - Экономического сообщества западноафриканских государств.

В Нигере военная хунта, захватившая власть в июле 2023 года, тоже прекратила военное сотрудничество с Францией. Последние французские солдаты покинули страну в декабре. На севере Нигера находится американская военная база с беспилотниками и контингентом в тысячу солдат. В конце марта хунта внезапно в одностороннем порядке разорвала договор с США о военном сотрудничестве, однако пока неизвестно, к каким последствиям это приведет. Месяцем ранее власти Нигера издали указ, согласно которому, военные расходы больше не будут подлежать надзору.

Профессор Военно-морского колледжа США Кристофер Фолкнер уверен, что этот шаг "расширяет возможности хунты заключать сделки с Россией, которые становится труднее отслеживать", а также расширяет в целом ее возможности за счет снижения прозрачности расходов на оборону. "На горизонте появится какая-то сделка" с Россией, сказал Фолкнер агентству AFP.

Разрыв сотрудничества с США и прекращение контроля над военными расходами были "предварительным условием для предстоящего соглашения" между Нигером и Россией, сообщил AFP европейский военный источник, попросивший не называть его имени. Несколько других иностранных источников сообщили AFP, что в хунте Нигера не скрывают намерений заключить соглашение о военном сотрудничестве с Россией.

Стратегическое положение ЦАР

По мере того, как Россия расширяет свое влияние в Африке, все больше выделяется одна страна: Центральноафриканская Республика. В 2018 году она тесно связала себя с Москвой соглашением об обороне и отвела наемникам ЧВК "Вагнер" значительную военную роль в стране. Планируется создать официальную российскую военную базу в Беренго на юге страны, на которой будут размещены 10 000 наемников. В Беренго имеется аэродром и необходимые для военной базы объекты, которые уже использовались ЧВК "Вагнер".

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и первый секретарь посольства РФ Виктор Токмаков на учениях армии в Беренго Фото: FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images

ЦАР имеет стратегически выгодное расположение, и эта база послужит опорной точкой для активной деятельности в других странах Центральной Африки, заявил DW Фидель Гуанджика, министр и специальный советник президента Фостена-Арканжа Туадера.

"Мы хотели увеличения присутствия России в Центральноафриканской Республике, чтобы иметь возможность эффективно вмешиваться в ситуацию в странах региона, если возникнет проблема с терроризмом или "правителями", которые хотят дестабилизировать режимы в Центральной Африке", - сказал Ганджика. По его словам, запрос поступил от властей ЦАР, и после обсуждений россияне выразили готовность начать строительство базы.

Реакция в Буркина-Фасо и ЦАР разная. Население выступало за стабильность в своей стране. Поэтому для многих опыт общения с наемниками из ЧВК "Вагнер" не обязательно был негативным, говорит историк Филатова.

Но есть и критика растущего влияния россиян. Поль Кресент Бенинга, представитель рабочей группы гражданского общества GTSC, считает план властей ЦАР парадоксальным: "У нас такое впечатление, что мы просто перешли в другие руки. Мы освободились от Франции, чтобы склониться под иго России".

Партнерство со странами Африки может принести выгоду Путину

"Путин очень заинтересован в Африке, особенно в Западной Африке. Западные страны говорят, что Россия изолирована. Но Путин демонстрирует, что Африка его поддерживает", - говорит историк Ирина Филатова. На практике "Африканский корпус" действует как инструмент российской внешней политики, по крайней мере, на это надеется Россия.

По мнению российского историка, партнерство России и стран Западной Африки может принести Путину политические дивиденды: "Страны зоны Сахеля могли бы проголосовать за Россию в ООН и вдохновить другие африканские страны сделать то же самое - в Генеральной Ассамблее и, возможно, в Совете Безопасности ООН". Кроме того, Россия преследует экономические интересы в Африке. Регион богат полезными ископаемыми.

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