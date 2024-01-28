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Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ЭКОВАС

Павел Мыльников
28 января 2024 г.

Правящие в Буркина-Фасо, Мали и Нигере военные хунты обвинили региональный союз ЭКОВАС в отсутствии помощи в борьбе с терроризмом и создании угроз для населения стран Западной Африки.

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Лидеры стран ЭКОВАС на форуме в столице Нигерии Абудже, декабрь 2023 года
Региональный союз ЭКОВАС действует с 1975 годаФото: Kola Sulaimon/AFP

Сразу три государства - Буркина-Фасо, Мали и Нигер - в воскресенье, 28 января, объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Решение продиктовано стремлением "взять на себя свою историческую ответственность и оправдать ожидания, опасения и надежды своего населения", говорится в совместном заявлении.

Сообщество "отошло от панафриканских идеалов своих отцов-основателей", отмечается в документе. Кроме того, в заявлении содержится обвинение в адрес ЭКОВАС в предательстве собственных принципов и превращении в "угрозу для своих государств-членов и их населения", произошедшем якобы "под влиянием иностранных держав". Региональный союз не помогал Уагадугу, Бамако и Ниамею в борьбе с терроризмом, указывается далее.

Путчи в Западной Африке

Буркина-Фасо, Мали и Нигер относятся к беднейшим государствам мира. Во всех трех странах в течение последних лет произошли государственные перевороты. В Нигере военные удерживают власть с июля 2023 года, в Буркина-Фасо - с сентября 2022-го. Последний путч в Мали произошел в 2021 году.

В сентябре 2023 года хунты трех западноафриканских государств заключили военный союз. При этом все три страны раздирают внутренние конфликты - часть их территорий контролируют джихадистские группировки.

Членство западноафриканской тройки в ЭКОВАС было приостановлено в связи с путчами. После выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера в основанном в 1975 году региональном союзе остается 12 государств - участников.

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