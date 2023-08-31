Западную Африку сотрясают перевороты. При чем здесь Франция?

В бывших французских колониях в Африке за последние три года произошли восемь военных переворотов. Самый недавний из них - в Габоне. Действительно ли сохранение влияния Франции является одним из факторов путчей?

Страны Центральной и Западной Африки охвачены военными переворотами. Последний случай насильственного захвата власти произошел 30 августа в Габоне: спустя несколько дней после выборов военнослужащие свергли правительство президента Али Бонго.

Группа высокопоставленных офицеров объявила о переходе власти в их руки в эфире местного телевидения. Состоявшиеся 26 августа выборы были названы несправедливыми: они, по словам путчистов, "не соответствовали условиям прозрачного, заслуживающего доверия и инклюзивного голосования, на которое так надеялся народ Габона". Действующие органы государственной власти были расформированы, границы страны временно закрыты.

Свергнутый президент Габона Али Бонго находился у власти 14 лет. По результатам прошедших выборов он должен был остаться на третий срок: согласно данным избирательной комиссии, за него проголосовали почти 65 процентов избирателей. Выборы проходили при отключенном интернете и в отсутствие наблюдателей. Семья Али Бонго правила Габоном почти 60 лет: его отец Омар Бонго пришел к власти в 1967 году, оставался на посту президента более 40 лет и был не раз уличен в коррупции и злоупотреблениях властью.

Африка - чемпион мира по числу переворотов

По числу попыток военных переворотов Африка далеко опережает любой другой континент. Американские ученые Джонатан Пауэлл и Клейтон Тайн в своем исследовании насчитали в Африке более 200 попыток переворотов с 1950-х годов, почти половина из них оказалась успешными. С 1960 по 2000 годы в Африке происходило в среднем около четырех государственных переворотов в год.

Демонстранты в столице Нигера Ниамее перед посольством Франции Фото: AFP/Getty Images

В начале 21 века число попыток свергнуть власть насильственным образом в африканских странах пошло на спад, но в последние годы оно вновь возросло. Путч в Габоне стал восьмым по счету в Западной и Центральной Африке за последние три года. Он случился спустя всего несколько месяцев после того, как военные свергли демократически избранного президента в Нигере.

До этого военные перевороты происходили в Чаде, Гвинее и дважды в Мали и Буркина-Фасо. Все эти страны в прошлом входили в состав колониальной империи Франции. Поэтому Парижу все чаще приходится задумываться не только об экономических, но и о репутационных потерях в Центральной и Западной Африке и о будущем взаимоотношений со своими бывшими колониями. Но действительно ли сохранение влияния Франции является одним из факторов путчей?

Недовольство Францией

Ощущение того, что Франция была и остается препятствием дальнейшему развитию своих бывших колоний, испытывают жители многих стран франкоязычной Африки. Некоторые африканские государства, в которых в последнее время происходили перевороты, обладают огромными природными богатствами: в Габоне есть леса, нефть и газ, в Нигере - уран, в Гвинее - крупнейшие в мире залежи бокситов. Францию обвиняют в том, что она эксплуатирует природные ресурсы Африки, в то время как местное население живет в нищете.

На фоне постоянного роста цен на продукты питания, топливо, удобрения и общего падения уровня жизни многие жители этих стран испытывают ощущение того, что местные элиты обогащаются благодаря коррупции и поддержке со стороны бывшей колониальной державы. Только в 2020 году был принят долгожданный законопроект о прекращении использования в восьми западноафриканских странах франка КФА - западноафриканской валюты, контролируемой французским казначейством. Для этого потребовалось 75 лет.

Регион Сахель: огромные природные ресурсы - и растущий уровень бедности Фото: picture alliance/abaca

"Во франкоязычных африканских странах очень распространено мнение, что французы всегда вставали на сторону местных правительств, - вне зависимости от уровня их популярности и отношения к собственному населению", - говорит DW сенегальский юрист в области прав человека Ибрагима Кане из Фонда "Открытое общество". По его словам, недовольство направлено и в адрес демократически избранных правительств, как, например, в Нигере, где после отстранения от власти президента Мохамеда Базума тысячи людей ликовали на улицах.

Провал демократии западного образца в Сахеле

По мнению нигерийского эксперта Овигве Эгугу, демократически избранные лидеры в бывших французских колониях мало что сделали для улучшения жизни своих соотечественников. "Если люди не видят преимуществ демократически избранного правительства, в кризисные времена оно не будет пользоваться большой поддержкой. Поэтому эти популистские перевороты и пользуются поддержкой. Для людей это способ шокировать систему и посмотреть, не приведет ли это к улучшению уровня жизни", - объясняет он.

Нидерландский независимый журналист Брэм Постумус, более 30 лет работавший в странах Центральной и Западной Африки, говорит еще более прямо: " Эти последовательные перевороты совершенно четко показывают, что эксперимент с демократией западного образца в Сахеле оказался полностью провальным", - говорит он в беседе с DW.

По его словам, в условиях повальной бедности и растущего разочарования жители Центральной и Западной Африки часто теряют доверие к демократическим процессам. "Демократия не решает ни одной из основных проблем, с которыми сталкиваются африканцы, будь то насилие, бедность и отсутствие экономических возможностей. И военные хунты очень умело заставляют людей поверить в то, что они решат эти проблемы. Но это не так", - констатирует Постумус.

Антифранцузские настроения или отсутствие гражданского общества?

Сенегальский правозащитник Ибрагима Кане из Фонда "Открытое общество" считает, что с 2020 года перевороты в Буркина-Фасо, Гвинее, Мали и совсем недавно в Нигере проходили под влиянием антифранцузских настроений. "Восприятие французами африканцев, особенно, франкоязычных, никогда не менялось. Они всегда считали нас гражданами второго сорта. И Западная Африка хочет, чтобы эта ситуация изменилась", - убежден он.

Жители Габона несут на руках лидера путчистов - командующего Республиканской гвардией страны генерала Бриса Олиги Нгему Фото: Gabon24/AP/picture alliance/dpa

Но эксперт регионального союза стран Западной Африки ЭКОВАСЭммануэль Бенса не согласен с тем, что импульсом для увеличения числа переворотов в регионе стали антиколониальные настроения. "В Западной Африке господствовала не только Франция, но и Великобритания. При этом страны, которые в прошлом были британскими колониями, не устраивают военные путчи и не свергают правительства с оружием в руках", - констатирует собеседник DW.

Государства франкоязычной Африки, помимо бедности и низких экономических показателей, объединяет еще одна проблема: недостаточное развитие гражданского общества и СМИ, говорит Эммануэль Бенса. И это, наряду с отсутствием перспектив и растущей нищетой местного населения, является благоприятной почвой для военных переворотов. "Если посмотреть на такие англоязычные африканские страны как Гана, Нигерия, Гамбия, Либерия, Сьерра-Леоне, то можно увидеть, что несмотря на бедность, там есть гражданское общество, активно работающее на местах, и энергичные СМИ", - объясняет эксперт. По его словам, проблема бывших французских колоний всегда заключалась в том, что на "протяжении долгого времени ситуация в этих странах контролировалась Францией, что не позволяло местному гражданскому обществу развиваться".

Угроза исламского терроризма

Немалое влияние на военные перевороты в странах Западной Африки оказывает и страх населения перед вооруженными исламскими группировками. Регион Сахель охвачен повстанческими движениями. Они начались в Мали в 2012 году, в 2015 году распространились на Буркина-Фасо и Нигер, а в настоящее время угрозе исламского терроризма подвергаются страны Гвинейского залива.

Французские военнослужащие в Мали Фото: Sebastien Rieussec/Hans Lucas/IMAGO

Французская антитеррористическая кампания в Сахеле, возможно, и ликвидировала некоторых исламистских лидеров, но не развеяла чувство экзистенциальной незащищенности у жителей этого региона. По мнению ООН, уровень террористической опасности в Сахеле представляет собой "глобальную угрозу": гуманитарная ситуация там ухудшается, и тысячи африканцев спасаются бегством. Люди в военной форме, обещающие народу, как недавно в Габоне, что они поведут страну по "дороге к счастью", в трудные времена часто становятся единственной надеждой на перемены к лучшему.

Особенно когда других перспектив нет.

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