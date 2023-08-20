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Глава хунты: Вернем Нигер к гражданскому правлению за 3 года

Екатерина Венкина
57 мин. назад

"Убежден, что... мы будем работать вместе, чтобы найти выход из кризиса в интересах всех", - заявил генерал Абдурахман Тчиани. Делегация ЭКОВАС встретилась с путчистами.

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Абдурахман Тчиани
Абдурахман Тчиани (фото из архива)Фото: ORTN/Télé Sahel/AFP

Глава военной хунты Нигера генерал Абдурахман Тчиани утверждает, что она вернет страну к гражданскому правлению в течение трех лет. Слова Тчиани привело в воскресенье, 20 августа, агентство AP.

Генерал не сообщил никаких деталей плана, заявив в эфире гостелевидения, что принципы на переходный период будут определены в течение 30 дней в ходе диалога, который будет организован хунтой.

"Убежден, что... мы будем работать вместе, чтобы найти выход из кризиса в интересах всех", - отметил Тчиани. 

Делегация ЭКОВАС - в Ниамее

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которая находится в Ниамее с целью поиска мирного урегулирования кризиса в Нигере, 19 августа встретилась с путчистами и со свергнутым президентом Мохамедом Базумом, сообщило агентство Reuters.

Согласие лидеров переворота принять миссию может означать готовность к переговорам после того, как 18 августа ЭКОВАС активизировало угрозы применить силу в качестве последнего ресурса для восстановления демократии, отметило агентство.

Делегацию переговорщиков возглавил бывший военный лидер Нигерии Абдусалам Абубакар. В нее вошел также генсек ЭКОВАС Омар Турей, передает Reuters.

Глава хунты: Атака на Нигер не будет "простым делом"

Между тем, по данным AFP, Тчиани предупредил, что любая атака на Нигер не будет "простым делом". "Если на нас будет совершено нападение, то сделать это будет не так просто, как думают некоторые", - добавил глава путчистов. 

Контингент быстрого реагирования, сформированный странами Западной Африки из экономического сообщества ЭКОВАС, готов начать военную операцию в Нигере для свержения путчистов и восстановления конституционного порядка в этой стране, но по-прежнему предпочитает мирный вариант урегулирования кризиса. Об этом заявил 18 августа высокопоставленный представитель ЭКОВАС.

"Мы готовы действовать, как только получим приказ", - сказал уполномоченный сообщества по политическим вопросам Абдель-Фатау Муса по окончании встречи командующих стран ЭКОВАС в Гане.

В ЭКОВАС назвали условия отказа от вооруженного вторжения

По словам Мусы, дата вооруженного вторжения в Нигер уже определена. Он сказал, что в ходе двухдневной встречи в столице Ганы - Аккре - страны ЭКОВАС обязались предоставить "вооружения и ресурсы" для военной операции.

При этом Абдель-Фатау Муса пообещал, что если военная хунта Нигера продемонстрирует открытость к мирному решению, то ЭКОВАС откажется от вооруженного вторжения, поскольку это, как он сказал, и так не является для сообщества предпочтительной опцией.

Ранее руководство военной хунты в Нигере заявило о намерении вести "судебное преследование" свергнутого президента Мохамеда Базума.

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