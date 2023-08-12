ЭКОВАС: ЧВК "Вагнер" не причастна к перевороту в Нигере

По оценке комиссара по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абделя-Фатау Мусахи, ЧВК "Вагнер" может извлечь выгоду из переворота в Нигере.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, ECOWAS) не считает, что ЧВК "Вагнер" могла быть причастна к перевороту в Нигере. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на выступление комиссара по вопросам мира и безопасности организации Абделя-Фатау Мусаха. Как выразился Мусаха, боевики "Группы Вагнера" не причастны к перевороту, однако могут извлечь выгоду из происходящего.

Аналогичного мнения придерживается Вашингтон. Как заявил 8 августа в интервью BBC госсекретарь США Энтони Блинкен , США не считают, что Россия или ЧВК "Вагнер" причастны к перевороту, однако обеспокоены тем, что эта компания "может проявить себя" в некоторых районах Сахельского региона.

"Я думаю, то, что произошло и продолжает происходить в Нигере, не было спровоцировано Россией или „Вагнером“, но <…> они попытались воспользоваться этим", - сказал Блинкен в интервью. "Везде, где побывала эта ЧВК, за ней последовали смерть, разрушения и эксплуатация. Уровень безопасности понизился, а не повысился", - добавил глава американской дипломатии.

Военный переворот в Нигере

Путчисты захватили власть в Нигере в конце июля. Организация ЭКОВАС, членом которой является и эта североафриканская страна, и ряд стран Запада призвали мятежников вернуть власть демократически избранному президенту Мохамеду Базуму. При этом организация ЭКОВАС в случае отказа пригрозила хунте военной интервенцией.

6 августа агентство Reuters написало, что на этом фоне путчисты обратились за помощью к ЧВК "Вагнер". По сведениям журналистов, это произошло во время визита одного из лидеров хунты, генерала Салифу Моди, в соседнюю Мали.

11 августа американский эксперт по ЧВК "Вагнер" Елена Покалова отметила в беседе с DW, что если нынешняя военная хунта Нигера заключит контракт с российской ЧВК, то в богатой ураном стране могут усилиться нестабильность, нарушения прав человека, авторитаризм и подавление демократических протестов.

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