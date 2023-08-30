В Габоне совершен военный переворот

В африканском Габоне военные свергли правительство президента Али Бонго. Они объявили состоявшиеся недавно выборы несправедливыми и аннулировали их результаты.

В Африке совершен новый военный переворот. В Габоне через несколько дней после спорных выборов военнослужащие свергли правительство президента Али Бонго. Группа высокопоставленных офицеров в среду, 30 августа, выступила по местному телевидению и объявила, что берет власть в свои руки.

По совам путчистов, состоявшиеся 26 августа выборы были несправедливыми, их результаты аннулированы. Действующие органы государственной власти расформированы, границы Габона закрыты до дальнейших распоряжений.

Спорные результаты выборов

Ранее избирательная комиссия Габона объявила Бонго победителем президентских выборов. Согласно официальным данным, в его поддержку проголосовали 64,27 процента избирателей. Семья Бонго правит богатым нефтью Габоном уже 56 лет. В Габоне впервые прошли одновременно президентские, парламентские и коммунальные выборы.

Только в конце июля военные совершили переворот в Нигере. Они обосновали военный путч ухудшением ситуации в сфере безопасности и экономики, а также разгулом коррупции. Запад резко осудил путч в Нигере. Государства-члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозили путчистам вооруженным вторжением с целью восстановления конституционного порядка в Нигере.

Смотрите также: