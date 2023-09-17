Хунты Буркина-Фасо, Мали и Нигера создали военный союз

Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию об учреждении оборонного альянса. Во всех трех западноафриканских странах ранее произошли государственные перевороты.

Хунты трех западноафриканских стран - Буркина-Фасо, Мали и Нигера - заключили военный союз. Об этом сообщил лидер малийской хунты Ассими Гоита в своем микроблоге в осцсети Х (бывшей Twitter). Хартия об учреждении альянса государств Сахеля "с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо населения" была подписана в субботу, 16 сентября.

"Любое нарушение суверенитета и территориальной целостности одной или нескольких договаривающихся сторон будет расценено как агрессия против других участников договора и обяжет все договаривающиеся стороны оказать содействие и помощь, включая применение оружия", - говорится в документе.

Госперевороты в Западной Африке

Во всех трех странах в течение последних лет произошли государственные перевороты. В Нигере военные удерживают власть с июля, в Буркина-Фасо - с сентября 2022 года. Последний путч в Мали произошел в 2021 году.

После переворота в Нигере хунты Мали и Буркина-Фасо выразили поддержку мятежникам, а Нигер разрешил этим государствам ввести на свою территорию войска в случае военного вторжения. Направить в Ниамей войска намеревалось Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) для восстановления в стране конституционного порядка.

Одновременно все три государства раздирают внутренние конфликты - часть их территорий контролируют исламисты, и ситуация с безопасностью грозит ухудшиться с окончанием миротворческой миссии ООН в Мали (MINUSMA). Помимо этого, страны, которые в прошлом были французскими колониями, дистанцировались от Франции, ранее активно оказывавшей им военную помощь. Мали и Буркина-Фасо при этом полагались на поддержку боевиков частной военной компании "Вагнер", но после гибели Евгения Пригожина роль российских наемников в Африке остается неясной.

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