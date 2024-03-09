США ввели санкции против связанных с ЧВК "Вагнер" компаний

В санкционные списки попали компании "Брокер Эксперт" и зарегистрированная в ЦАР Bois Rouge SARLU.

США внесли в санкционный список российскую компанию ООО "Брокер Эксперт" и зарегистрированную в ЦАР Bois Rouge SARLU, предположительно связанные с ЧВК "Вагнер". Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило министерство финансов страны. По данным Минфина, обе организации содействовали "вредоносной деятельности России" в Центральноафриканской республике.

"Соединенные Штаты по-прежнему нацелены на разрушение сетей, обеспечивающих незаконную и дестабилизирующую деятельность России в Африке", - заявил замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельскон.

Компания "Брокер Эксперт", как утверждает американская сторона, поставляла товары компаниям, связанным с Евгением Пригожиным, в ЦАР и Судане. А Bois Rouge SARLU заключила с властями ЦАР договор на работу с государственным имуществом в области добычи природных ресурсов в обмен на услуги, которые ЧВК "Вагнер" предоставляла местным властям.

Деятельность ЧВК "Вагнер" в ЦАР

Наемники "Вагнера" находятся в Центральноафриканской республике с 31 марта 2018 года. Изначально они защищали режим президента страны Фостена-Аршанжа Туадера от повстанцев. Местная оппозиция утверждала, что "русские захватили страну".

В июле 2018 года в ЦАР были убиты трое независимых российских журналистов, которые отправились туда снимать расследовательский фильм о деятельности "вагнеровцев". Позже расследователи центра "Досье" связали убийство журналистов с ЧВК "Вагнер".

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