Что стало с ЧВК "Вагнер" после прошлогоднего мятежа

Официально основной базой для ЧВК "Вагнер" на настоящее время является Беларусь - лагерь рядом с деревней Цель в Могилевской области. Там некоторое время находилась большая часть наемников после загадочной гибели владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Самолет приближенного к Владимиру Путину предпринимателя разбился в августе 2023 года в Тверской области вместе с другим топ-менеджментом ЧВК. Кремль отвергал причастность к смерти Пригожина, называя авиакатастрофу несчастным случаем, но издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники утверждает, что убийство организовал на тот момент секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По состоянию на июнь 2024 года, в лагере "Группы Вагнера" в Беларуси могут находиться от 100 до 200 наемников, рассказал DW представитель Belpol (в организацию входят бывшие белорусские силовики). Эта группа "вагнеровцев", говорят аналитики, занимается обучением белорусских силовиков: от курсантов и солдат срочной службы до преподавательского состава ВА РБ. "Для необстрелянных белорусских вояк это в плане приобретения положительных передовых эффективных тактических и практических приемов "хорошая партия", - пояснил представитель Belpol.

В соцсетях бывшей ЧВК "Вагнер" распространяют фотографию, на которой запечатлены 60 человек в камуфляжной форме, с оружием в руках и белорусским флагом за спиной. Сделана она была, как утверждается в подписи, в мае 2024 года, а большинство из запечатленных состоят в отряде "Гром" (подразделение белорусского МВД), обученном бывшими "вагнеровцами".

Евгений Пригожин Фото: Prigozhin Press Service/AP Photo/picture alliance

"Вагнеровцев" вербуют в "Африканский корпус"

Командование бойцами "Группы Вагнера", согласно поручению президента Путина от июня 2023 года, должен был взять на себя экс-командир этой ЧВК Андрей Трошев, который не участвовал в мятеже. Он должен был создать "новые добровольческие подразделения", но с прошлого года Трошев публично больше не появлялся и не делал никаких заявлений. Предполагается, что большая часть наемников "Группы Вагнера" в поисках высоких доходов перешла в другие частные военные компании, писало издание The Independent. По данным СМИ, бывших "вагнеровцев" сейчас активно нанимает новое формирование "Африканский корпус" - подчиняющееся ГРУ Минобороны России военное формирование, имеющее базы в Ливии и Судане.

О возможностях вербовки в штурмовые отряды для отправления в Африку пишут и в соцсетях, в аккаунтах бывшей ЧВК "Вагнер": в посте от 18 июня работу также предлагают медикам и переводчикам с французского и арабского. В комментариях под постом один из пользователей написал, что в действительности новобранцев могут направлять на войну в Украину, а другой уточнил, что набором наемников занимается Минобороны РФ. Многие из комментариев под другими постами посвящены невыполнению обещаний бывшей ЧВК "Вагнер" о предоставлении статуса ветерана СВО (так российские власти требуют называть войну в Украине. - Ред.), а также задолженностям перед бывшими наемниками по зарплатам.

В мятеже Пригожина могли участвовать около 25 тысяч наемников

Год назад, в июне 2023 года, открытый конфликт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и руководителей Минобороны РФ чуть не закончился боевыми действиями в Москве. Вечером 23 июня Пригожин заявил, что его частную военную компанию хотели расформировать и обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. Он также объявил, что ведет 25 тысяч наемников в "марше справедливости" на Москву. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь.

Военная мощь мятежников впечатляла: в четырех колоннах насчитывалось более тысячи единиц техники. В их составе было девять танков, четыре бронеавтомобиля "Тигр", реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град", сообщал прокремлевский телеграм-канал Baza. Военные аналитики опознали в одной из колонн зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1".

Утром 24 июня часть "армии" Пригожина блокировала административные здания в Ростове-на-Дону, в том числе штаб Южного военного округа, а остальные колонны вступили в боевые столкновения с действующими подразделениями армии РФ. По пути к Москве, по данным OSINT-проекта Oryx, "вагнеровцы" сбили шесть вертолетов, а также "воздушный защищенный пункт управления" Ил-22М. Потери мятежников были куда скромнее - у них уничтожили один пикап с пулеметом.

Президент Владимир Путин выступил с обращением по федеральному телевидению, где назвал действия главы ЧВК "ударом в спину" и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Против Пригожина возбудили уголовное дело о военном мятеже. Но вечером того же дня колонны "вагнеровцев" неожиданно остановились в районе Липецкой области. Официально сообщалось, что Пригожин при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко достиг неких договоренностей с властями РФ и принял решение увести наемников в Беларусь. Уголовное дело против Пригожина прекратили 27 июня.

Минобороны взяло под контроль деятельность всех российских ЧВК

Мятеж, инициированный Пригожиным, был обречен на провал, уверен журналист-расследователь Денис Коротков. Он изучал и освещал деятельность ЧВК "Вагнер" на протяжении почти 10 лет, начиная с появления российских наемников на Ближнем Востоке. Отряд Пригожина, по мнению Короткова, рисковал "затеряться в большой Москве", так как ни один высокопоставленный чиновник в правительстве РФ не решился поддержать мятежников. Впрочем, добавляет журналист-расследователь, никто не знает, как в экстремальной ситуации повели бы себя различные структуры, если бы Пригожин с наемниками все-таки дошел до столицы и захватил, например, здание Минобороны. В итоге создатель ЧВК "Вагнер" отступил, рассчитывая, что сохранит в зоне своего влияния Африку, полагает Коротков.

Подобные мятежи могут повториться из-за "институциональной дисфункции российских силовых ведомств", считает эксперт по внешней и оборонной политике и ВПК Павел Лузин. "Люди там не выполняют свой служебный долг, они начинают шевелиться только по приказу", - говорит эксперт, приводя в пример теракт в "Крокус Сити Холле".

Лузин считает, что "Вагнер" изначально не был "частной военной компанией", так как деятельность наемников координировала одна из российских спецслужб. Контроль над различными ЧВК после "марша справедливости" Пригожина, полагает он, попытались усилить. "Ситуацию с мятежом можно трактовать и как межведомственный клинч, и как почти всегда выходящую из-под контроля "гапоновщину", - говорит военный аналитик.

Коротков считает, что с военной точки зрения, ЧВК "Вагнер" была эффективной в плане сохранения "основного костяка": многие из военных обладали боевыми навыками еще со времени деятельности на Ближнем Востоке: "Пригожин относился к ЧВК, как к частному предприятию: заботился, чтобы его люди были вооружены, по возможности подготовлены". Для Минобороны, по мнению Короткова, человеческий ресурс не представляет особой важности, так как федеральный орган власти обладает различными возможностями, чтобы его восполнить.