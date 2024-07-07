Лидеры хунт Нигера, Мали и Буркина-Фасо создали конфедерацию

Военизированные руководства трех африканских стран подписали договор о создании конфедерации альянса государств Сахеля. Все они пришли к власти в результате переворотов.

Военные правители трех африканских стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо - подписали договор о создании о создании конфедерации альянса государств Сахеля (области в западной Африке, где находятся эти страны. - Ред.) в вечером в субботу, 6 июля. Они сделали это накануне саммита Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), что знаменует собой очередное испытание для регионального блока, от которого три страны отделились в начале этого года, пишет 7 июля агентство AFP.

В каждой из этих стран у власти находятся военные хунты, пришедшие к власти в результате государственных переворотов. Хунты согласовали окончательный вариант плана по формированию конфедерации альянса государств Сахеля в столице Нигера Ниамее еще 18 мая.

В коммюнике, сопровождающем договор, указано, что страны создадут единый инвестиционный банк и стабилизационный фонд, будут координировать свои дипломатические усилия и объединять ресурсы для совместных проектов в области сельского хозяйства, добывающей промышленности и энергетики.

Разрыв с ЭКОВАС хунты видят как необратимый

Лидеры хунт, удерживающих власть в этих государствах, не намерены снова налаживать отношения с ЭКОВАС. Военный лидер Нигера Абдурахман Тчиани назвал этот разрыв "необратимым", а временные президенты Мали (Ассими Гоита) и Буркина-Фасо (Ибрагим Траоре) его поддержали. Тчиани назвал подписание договора о конфедерации Сахеля шагом к "построению сообщества, свободного от контроля чуждых сил, и альтернативой искусственно созданным региональным группам", подразумевая ЭКОВАС.

Лидеры хунт регулярно критиковали ЭКОВАС за слишком тесные, по их мнению, отношения со странами Запада. Эксперты убеждены, что разрыв отношений ключевых государств Сахеля с США и Францией, а также отмена контроля над военными расходами, были предварительным условием для соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Россией.

В свою очередь ЭКОВАС ранее предпринимал усилия, чтобы убедить Мали, Нигер и Буркина-Фасо вернуться к демократической форме правления.

Нигер, Мали и Буркина-Фасо сближаются с РФ

Военные перевороты в Нигере, Мали и Буркина-Фасо произошли в 2021-2023 годах. После них страны приостановили членство в ЭКОВАС и разорвали ряд договоров с Францией, чьими колониями были до второй половины ХХ века.

В странах Сахеля несколько лет размещались наемники ЧВК "Вагнер". Российское военное присутствие сохраняется там и сейчас. Обстановка во всех трех странах нестабильная: конфликты между армиями хунт и противоборствующими им вооруженными группировками происходят регулярно. Многочисленные военные преступления совершаются в том числе против гражданского населения. Все три страны относятся к беднейшим в мире.

ФРГ закрывает авиабазу бундесвера в Нигере

Как стало известно накануне, Германия прекращает использование авиатранспортной базы бундесвера, расположенной недалеко от столицы Нигера. По данным Минобороны ФРГ, военная база в этой африканской стране будет закрыта к 31 августа 2024 года, немецкие военнослужащие вернутся на родину.