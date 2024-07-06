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Германия закрывает авиабазу бундесвера в Нигере

Александра Иванова
6 июля 2024 г.

Авиатранспортная база бундесвера у столицы Нигера Ниамей будет закрыта в связи с провалом переговоров о статусе немецких военнослужащих в стране.

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Военный транспортный самолет бундесвера Airbus A400M (фото из архива)
Военный транспортный самолет бундесвера Airbus A400MФото: Ole Spata/dpa/picture alliance

Германия прекращает использование авиатранспортной базы бундесвера, расположенной недалеко от столицы Нигера - города Ниамей. Как указывает агентство dpa в субботу, 6 июля, это решение стало следствием провала переговоров о предоставлении германским военнослужащим правового иммунитета.

По данным Минобороны ФРГ, военная база в Нигере будет закрыта к 31 августа 2024 года, немецкие военнослужащие вернутся на родину. "Проект соглашения, представленный Нигером, не может служить основой для переговоров по соглашению о статусе - ни по характеру ни по характеру, ни по содержанию, - говорится в письменном заявлении германского оборонного ведомства, которое цитирует dpa. - В таком случае немецким солдатам не будет гарантирован иммунитет. При этом у нас не достаточно времени на выработку нового соглашения о статусе - для этого позиции (властей Германии и Нигера. - Ред.) слишком различны".

Военный переворот в Нигере

С 2013 года Германия использовала авиатранспортную базу в столице Нигера для снабжения вооруженных сил, задействованных в миротворческой миссии ООН по стабилизации (MINUSMA) в Мали. На сегодняшний день эта миссия завершена.

В июле 2023 года в Нигере пришли к власти путчисты. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) выступил за продолжение сотрудничества с Ниамеем, хоть и в сокращенном масштабе и при определенных условиях.

"После государственных переворотов в соседних государствах - Мали и Буркина-Фасо - Нигер долгое время считался последним демократическим партнером Европы и США в Сахельском регионе в сфере борьбы с терроризмом", - напоминает dpa. Сегодня в этом регионе Африки наблюдатели фиксируют усиленное присутствие России.  

 

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