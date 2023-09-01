  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыНигер

Хунта Нигера запретила работу международных организаций

Даниил Сотников
1 сентября 2023 г.

Военная хунта Нигера запретила международным организациям работать в зонах боевых действий. ООН в ответ попросила создать в стране гуманитарный коридор.

https://p.dw.com/p/4VqQ7
Портрет главы военной хунты Нигера генерала Абдурахмана Тчиани
Портрет главы военной хунты Нигера генерала Абдурахмана ТчианиФото: AFP/Getty Images

Военная хунта, захватившая власть в Нигере, запретила деятельность всех международных организаций в районах боевых действий, сообщает агентство AFP в пятницу, 1 сентября. Запрет введен из-за "текущей ситуации с безопасностью", говорится в сообщении министерства внутренних дел страны. Ограничения касаются деятельности национальных неправительственных организаций (НПО), международных организаций и агентств Организации Объединенных Наций (ООН). В каких именно регионах действует запрет, власти Нигера не уточнили.

После военного переворотав Нигере несколько государств приостановили помощь этой западноафриканской стране и официальное двустороннее сотрудничество, отмечает AFP. Организации ООН продолжают оказывать гуманитарную помощь в Нигере.

ООН требует создать в Нигере гуманитарный коридор

Международная организация ООН по миграции (МОМ) призвала срочно создать в Нигере гуманитарный коридор для возвращения иностранных мигрантов, застрявших в стране. В Нигере насчитывается более 710 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, отметили в ООН.

"МОМ решительно выступает за то, чтобы власти создали гуманитарный коридор, который позволил бы организовать безопасное, достойное и добровольное возвращение уязвимых мигрантов, оказавшихся в Нигере, в страны их происхождения", - заявил региональный директор МОМ Кристофер Гаскон.

ЕС обсуждает санкции против военной хунты

Евросоюз намерен ввести санкции против лидеров военной хунты, захватившей власть в Нигере. "Мы решили создать правовую основу для индивидуальных санкций против путчистов", - заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС.

"Санкции будут нацелены на хунту", - подчеркнул Боррель, добавив, что также будет приостановлено любое сотрудничество, не затрагивающее напрямую население Нигера. В вопросе ограничений Евросоюз рассчитывает ориентироваться на решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). 

Накануне издание Politico сообщало, что ЭКОВАС направило Боррелю письмо с просьбой ввести санкции против лидеров военного переворота в Нигере.

Военный переворот в Нигере

Путчисты захватили власть в Нигере в конце июля нынешнего года. ЭКОВАС, приостановившее членство этой страны после переворота, и ряд государств Запада призвали мятежников вернуть власть демократически избранному президенту Мохамеду Базуму. При этом страны - члены ЭКОВАС пригрозили хунте военной интервенцией в случае отказа.

Смотрите также:

Что ждет регион Сахель после путча в Нигере?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Путчисты в Габоне объявляют о переходе власти в их руки

Западную Африку сотрясают перевороты. При чем здесь Франция?

Западную Африку сотрясают перевороты. При чем здесь Франция?

В бывших французских колониях в Африке за последние три года произошли восемь военных переворотов. Самый недавний из них - в Габоне. Действительно ли сохранение влияния Франции является одним из факторов путчей?
Политика31 августа 2023 г.
external

Нигер и Россия: хунта перейдет под опеку Путина? Поджог военкоматов в РФ. DW Новости (02.08.2023)

Нигер и Россия: хунта перейдет под опеку Путина? Поджог военкоматов в РФ. DW Новости (02.08.2023)

Европейские страны начали эвакуировать своих граждан из Нигера, где 26 июля произошел военный переворот. После него на улицах городов Нигера внезапно появились российские флаги и плакаты в поддержку России и Путина. Эксперты не исключают, что после путча страна, в которой усилились антифранцузские настроения, может сблизиться с Россией, как это ранее произошло в Мали и Буркина-Фасо.
2 августа 2023 г.34:10 мин.
external

Мятеж в Нигере: Госдеп США против ЧВК Вагнер, Франция без урана. DW Новости (08.08.2023)

Мятеж в Нигере: Госдеп США против ЧВК Вагнер, Франция без урана. DW Новости (08.08.2023)

Кризис в Нигере остается в центре внимания. Повлиять на путчистов пытаются и США. Однако поездка Виктории Нуланд в Ниамею закончилась, по ее словам, безрезультатно. Одно из последствий путча - Франция может остаться без урана для АЭС. Его экспорт хунта в Нигере хочет надолго остановить. "У нас есть уран, алмазы, золото, нефть, а мы живем как рабы", - объясняют сторонники военного переворота.
8 августа 2023 г.27:38 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин (фото из архива)
Трансляция

Путин и Эрдоган 4 сентября проведут переговоры в Сочи

Конфликты1 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Протесты в Сувайде, 27 августа 2023 года

Протесты в Сирии: чем опасны для Асада волнения друзов

Протесты в Сирии: чем опасны для Асада волнения друзов

Конфликты1 сентября 2023 г.
Старая синагога в Эрфурте

Где находится самая старая синагога Европы

Где находится самая старая синагога Европы

Туризм1 сентября 2023 г.
Азербайджанский блокпост на въезде в Лачинский коридор, май 2023 года

Нагорный Карабах: отставка лидера в условиях кризиса

Нагорный Карабах: отставка лидера в условиях кризиса

Политика31 августа 2023 г.
Путчисты в Габоне объявляют о переходе власти в их руки

Западную Африку сотрясают перевороты. При чем здесь Франция?

Западную Африку сотрясают перевороты. При чем здесь Франция?

Политика31 августа 2023 г.
Приемный терминал "Северного потока" в немецком городе Лубмине

В Германии напомнили про "энергетический терроризм Путина"

В Германии напомнили про "энергетический терроризм Путина"

Экономика и бизнес31 августа 2023 г.
Начальная военная подготовка и патриотическое воспитание, судя по заявлениям властей, должны стать приоритетами для образовательного процесса в школах Беларуси

В белорусских школах будет еще больше идеологии

В белорусских школах будет еще больше идеологии

Общество31 августа 2023 г.
На главную страницу