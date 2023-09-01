Хунта Нигера запретила работу международных организаций

Военная хунта Нигера запретила международным организациям работать в зонах боевых действий. ООН в ответ попросила создать в стране гуманитарный коридор.

Военная хунта, захватившая власть в Нигере, запретила деятельность всех международных организаций в районах боевых действий, сообщает агентство AFP в пятницу, 1 сентября. Запрет введен из-за "текущей ситуации с безопасностью", говорится в сообщении министерства внутренних дел страны. Ограничения касаются деятельности национальных неправительственных организаций (НПО), международных организаций и агентств Организации Объединенных Наций (ООН). В каких именно регионах действует запрет, власти Нигера не уточнили.

После военного переворотав Нигере несколько государств приостановили помощь этой западноафриканской стране и официальное двустороннее сотрудничество, отмечает AFP. Организации ООН продолжают оказывать гуманитарную помощь в Нигере.

ООН требует создать в Нигере гуманитарный коридор

Международная организация ООН по миграции (МОМ) призвала срочно создать в Нигере гуманитарный коридор для возвращения иностранных мигрантов, застрявших в стране. В Нигере насчитывается более 710 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, отметили в ООН.

"МОМ решительно выступает за то, чтобы власти создали гуманитарный коридор, который позволил бы организовать безопасное, достойное и добровольное возвращение уязвимых мигрантов, оказавшихся в Нигере, в страны их происхождения", - заявил региональный директор МОМ Кристофер Гаскон.

ЕС обсуждает санкции против военной хунты

Евросоюз намерен ввести санкции против лидеров военной хунты, захватившей власть в Нигере. "Мы решили создать правовую основу для индивидуальных санкций против путчистов", - заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС.

"Санкции будут нацелены на хунту", - подчеркнул Боррель, добавив, что также будет приостановлено любое сотрудничество, не затрагивающее напрямую население Нигера. В вопросе ограничений Евросоюз рассчитывает ориентироваться на решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Накануне издание Politico сообщало, что ЭКОВАС направило Боррелю письмо с просьбой ввести санкции против лидеров военного переворота в Нигере.

Военный переворот в Нигере

Путчисты захватили власть в Нигере в конце июля нынешнего года. ЭКОВАС, приостановившее членство этой страны после переворота, и ряд государств Запада призвали мятежников вернуть власть демократически избранному президенту Мохамеду Базуму. При этом страны - члены ЭКОВАС пригрозили хунте военной интервенцией в случае отказа.

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