В Нигер прибыли военные инструкторы из России

В 2023 году власть в Нигере захватила военная хунта. До переворота, в причастности к которому подозревают Москву, страна была одним из главных партнеров Запада в борьбе с воинствующими исламистами в африканском регионе.

Военные инструкторы из России приступили к обучению нигерийской армии. Кадры разгрузки самолета с военным оборудованием показал государственный телеканал Нигера RTN, сообщает в пятницу, 12 апреля, агентство Reuters. "Мы здесь для того, чтобы обучить нигерийскую армию и расширить военное сотрудничество между Россией и Нигером", - заявил в эфире RTN мужчина в камуфляже. По данным канала, Россия также согласилась установить в Нигере систему противовоздушной обороны.

Приход к власти в Нигере военной хунты и сближение с РФ

Нигер - одно из беднейших государств мира. В 2023 году власть в стране захватила военная хунта. До переворота, в причастности к которому подозревают Москву, Нигер был одним из важнейших партнеров западных государств, таких как США, Франция и Германия, в борьбе с воинствующими исламистами в Западной и Центральной Африке. На протяжении многих лет Нигер терроризируют различные группировки, связанные с "Исламским государством" и "Аль-Каидой".

В январе 2023 года Нигер, наряду с Мали и Буркина-Фасо, вышел из состава регионального альянса ЭКОВАС - Экономического сообщества западноафриканских государств, главной целью которого являлось обеспечение региональной безопасности в Западной Африке. Нигерийские власти официально заявили, что прекращают военное сотрудничество с США и Францией. Кроме того они издали указ, согласно которому их военные расходы больше не подлежат надзору.

Эксперты убеждены, что разрыв отношений Нигера с Вашингтоном и отмена контроля над военными расходами были предварительным условием для соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Россией.