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США выведут свои войска из Нигера до 15 сентября

Павел Мыльников
19 мая 2024 г.

Вывод военных США не отразится на проектах по развитию Нигера. До госпереворота Ниамей относился к ключевым партнерам Запада по борьбе с джихадистскими группировками в Африке.

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Военнослужащие США на базе в Агадесе
Военнослужащие США на базе в Агадесе (фото из архива)Фото: Alex Fox Echols Iii/Planetpix/Planet Pix via ZUMA Wire/picture alliance

Размещенные в Нигере войска США будут выведены из этой западноафриканской страны до 15 сентября. Об этом говорится в совместном заявлении представителей обеих стран, распространенном в воскресенье, 19 мая. Процедура вывода уже началась и не повлияет на проекты, связанные с развитием Нигера, указывается далее.

Договоренность о выводе американского военного контингента была достигнута в конце апреля на встрече заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла и премьер-министра Нигера Али Ламина Зейна в Вашингтоне. В начале мая стало известно, что на американскую авиабазу в столице Нигера Ниамее вошли российские военнослужащие. Однако министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что у россиян нет доступа к войскам и военному оборудованию США, на тот момент находившимся на базе.

Разрыв военного сотрудничества с Вашингтоном после путча в Нигере

Нигер относится к беднейшим государствам мира. В июле 2023 года власть в стране захватила военная хунта. В марте путчисты разорвали соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном. До переворота, в причастности к которому подозревают Москву, Нигер являлся одним из ключевых партнеров западных государств, таких как США, Франция и Германия, в борьбе с джихадистскими группировками в Западной и Центральной Африке.

К настоящему моменту войска США в Нигере насчитывают около 650 военнослужащих. На севере страны в окрестностях Агадеса находится база с беспилотными летательными аппаратами Соединенных Штатов. В октябре 2023 года своих военных из западноафриканской страны начала выводить Франция.

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