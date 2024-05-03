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Ллойд Остин: У военных РФ нет доступа к технике США в Нигере

Александра Иванова
3 мая 2024 г.

Вашингтон продолжает следить за ситуацией в Нигере, где россияне зашли на авиабазу, где располагаются военные США, рассказал глава Пентагона на пресс-конференции на Гавайях.

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Протест в Нигере с требованием ухода военных США из страны, апрель 2024 года
Протест в Нигере с требованием ухода военных США, апрель 2024 годаФото: AFP

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил присутствие российских военных на американской авиабазе в Нигере. При этом, как сообщил он утром в пятницу, 3 мая, на пресс-конференции в столице штата Гавайи Гонолулу, российские военнослужащие "находятся в отдельном корпусе" и у них нет доступа к войскам и военному оборудованию США.

"В фокусе моего внимания всегда находится безопасность и защита наших войск, - заверил глава Пентагона. - Однако в данный момент я не вижу существенной проблемы, касающейся защиты наших сил".

Сообщения о входе ВС РФ на авиабазу в Нигере

Несколькими часами ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника сообщило, что российские военные зашли на авиабазу 101, расположенную вблизи международного аэропорта имени Амани Диори на окраине столицы Нигера Ниамей. Ту же информацию распространил американский телеканал CNN.

Ранее военная хунта в Нигере заявила, что около 1000 военных США, базировавшихся в стране, должны покинуть Нигер. Вашингтон дал свое согласие. По данным газеты The New York Times, контингент США сможет покинуть западноафриканскую страну "в ближайшие месяцы".

Как пишет агентство Reuters, действия ВС РФ привели к тому, что "американские и российские военные оказались в непосредственной близости друг от друга в то время, когда военное и дипломатическое соперничество между странами становится все более острым из-за конфликта в Украине".

Как подчеркнул Ллойд Остин на пресс-конференции в Гонолулу, где выступали также представители Минобороны Австралии, Японии и Филиппин, Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Нигере.

Приход к власти в Нигере военной хунты и сближение с РФ

В 2023 году к власти в Нигере пришла военная хунта. До переворота, в причастности к которому подозревают Москву, Нигер был одним из важнейших партнеров западных государств, таких как США, Франция и Германия, в борьбе с воинствующими исламистами в Западной и Центральной Африке. На протяжении многих лет страну терроризируют различные группировки, связанные с "Исламским государством" и "Аль-Каидой".

В январе 2023 года Нигер, наряду с Мали и Буркина-Фасо, вышел из состава регионального альянса ЭКОВАС - Экономического сообщества западноафриканских государств, главной целью которого являлось обеспечение региональной безопасности в Западной Африке. После этого нигерийские власти официально заявили, что прекращают военное сотрудничество с США и Францией, а также издали указ, согласно которому их военные расходы больше не подлежат надзору.

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