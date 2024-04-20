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США согласились вывести свои войска из Нигера

Жан Рофе
20 апреля 2024 г.

По сообщениям СМИ, в ближайшее время Нигер покинут более тысячи американских солдат и офицеров. Военная хунта, захватившая власть в Нигере в 2023 году, начала сближение с Россией.

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Авиабаза США в Нигере (фото из архива)
Авиабаза США в Нигере (фото из архива)Фото: Carley Petesch/AP Photo/picture alliance

Соединенные Штаты согласились вывести из Нигера весь свой военный контингент, сообщили в ночь на субботу, 20 апреля, агентства Reuters и AFP со ссылкой на осведомленных собеседников. Речь идет о более чем тысяче американских военнослужащих, размещенных в западноафриканской стране.

Договоренность о выводе американских войск была достигнута на встрече в Вашингтоне между заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом и премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном.

Ожидается, что делегация Соединенных Штатов отправится в столицу Нигера Ниамей в ближайшие дни для переговоров о том, как именно будет осуществляться вывод ВС США из страны. Государственное телевидение Нигера сообщило, что визит состоится на следующей неделе. Госдепартамент США пока не делал никаких официальных заявлений.

По данным газеты The New York Times, американские военные могут покинуть Нигер "в ближайшие месяцы". Издание The Washington Post обращает внимание на то, что решение ставит под вопрос статус американской авиабазы, построенной в этой стране шесть лет назад за 110 млн долларов. С ее помощью США отслеживали и пресекали активность террористических и экстремистских группировок в Нигере и соседних государствах.

Приход к власти в Нигере военной хунты и сближение с РФ

Нигер - одно из беднейших государств мира. В июле 2023 года власть в стране захватила военная хунта. До переворота, в причастности к которому подозревают Москву, Нигер был одним из важнейших партнеров западных государств, таких как США, Франция и Германия, в борьбе с воинствующими исламистами в Западной и Центральной Африке. На протяжении многих лет Нигер терроризируют различные группировки, связанные с "Исламским государством" и "Аль-Каидой".

В январе 2023 года Нигер, наряду с Мали и Буркина-Фасо, вышел из состава регионального альянса ЭКОВАС - Экономического сообщества западноафриканских государств, главной целью которого являлось обеспечение региональной безопасности в Западной Африке. Нигерийские власти официально заявили, что прекращают военное сотрудничество с США и Францией. Кроме того, они издали указ, согласно которому их военные расходы больше не подлежат надзору.

На прошлой неделе в Ниамей прибыли российские военные инструкторы. В репортажах государственного телевидения Нигера говорилось, что они будут обучать нигерийских военных и предоставят им военную технику, в том числе системы ПВО. Эксперты убеждены, что разрыв отношений Нигера с Вашингтоном и отмена контроля над военными расходами были предварительным условием для соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Россией.

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