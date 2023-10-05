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Франция начинает вывод войск из Нигера

Даниил Сотников
5 октября 2023 г.

Вывод французских войск из Нигера, объявленный после военного переворота в стране, начнется на этой неделе.

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Французские солдаты в Нигере
Французские солдаты в НигереФото: Dominique Faget/AFP

Вывод французских солдат из Нигера, о котором объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, должен начаться на этой неделе, сообщил Генштаб вооруженных сил Франции в четверг, 5 октября.

"Мы начнем вывод войск в течение этой недели упорядоченным, безопасным и скоординированным образом с нигерцами", - цитирует сообщение военных агентство AFP. В настоящее время в Ниамее дислоцированы около 1000 французских военных.

Еще около 400 солдат живут на двух небольших базах недалеко от границы с Буркина-Фасо и Мали. Ожидается, что французские солдаты покинут Нигер по суше, поскольку власти страны закрыли воздушное пространство для французских самолетов.

Военный переворот в Нигере

Путчисты захватили власть в Нигере в конце июля нынешнего года. Генерал Абдурахман Тчиани, возглавляющий подразделение президентской гвардии, объявил себя новым главой Нигера после свержения президента. Военная хунта заявила, что будет судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыве национальной безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в сентябре объявил, что Париж прекращает военное сотрудничество с Нигером, объяснив это решение, тем, что новые власти Нигера "больше не хотят бороться с терроризмом". По словам Макрона, вывод войск может продолжиться до конца года.

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