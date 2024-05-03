Российские военные заняли базу США в Нигере

По словам представителя министерства обороны США, на территории базы остаются американские военнослужащие, которые не успели покинуть Нигер.

Российские военнослужащие вошли на американскую авиабазу в столице Нигера Ниамее, сообщил агентству Reuters в четверг, 2 мая, высокопоставленный представитель министерства обороны США. По его словам, речь идет о базе американских ВВС, расположенной рядом с международным аэропортом имени Амани Диори. На ее территории еще остаются американские военнослужащие.

Ранее Соединенные Штаты согласились вывести из Нигера весь свой военный контингент, насчитывающий более 1000 человек. По данным газеты The New York Times, военнослужащие США могут покинуть западноафриканскую страну "в ближайшие месяцы".

Приход к власти в Нигере военной хунты и сближение с РФ

В 2023 году власть в Нигере захватила военная хунта. До переворота, в причастности к которому подозревают Москву, Нигер был одним из важнейших партнеров западных государств, таких как США, Франция и Германия, в борьбе с воинствующими исламистами в Западной и Центральной Африке. На протяжении многих лет страну терроризируют различные группировки, связанные с "Исламским государством" и "Аль-Каидой".

В январе 2023 года Нигер, наряду с Мали и Буркина-Фасо, вышел из состава регионального альянса ЭКОВАС - Экономического сообщества западноафриканских государств, главной целью которого являлось обеспечение региональной безопасности в Западной Африке. После этого нигерийские власти официально заявили, что прекращают военное сотрудничество с США и Францией, а также издали указ, согласно которому их военные расходы больше не подлежат надзору.

Эксперты убеждены, что разрыв отношений Нигера с США и отмена контроля над военными расходами были предварительным условием для соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Россией.