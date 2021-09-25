Лавров заявил о приглашении российского ЧВК в Мали

Власти Мали обратились к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами. Об этом в субботу, 25 сентября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, общаясь с журналистами в кулуарах Генассамблеи ООН.

"Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства агентство ТАСС.

По словам Лаврова, у французских военных "ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал". "Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обещал помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", - утверждает глава МИД РФ.

Днем ранее министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп после встречи с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил, что не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о размещении в африканской стране российской частной военной компании Вагнера. "Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", - приводит его слова "Интерфакс".

Европа не намерена мириться с появлением ЧВК Вагнера в Мали

Агентство Reuters 13 сентября со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах сообщило, что хунта в Мали близка к заключению договора об отправке российских военных наемников для обучения малийских вооруженных сил и обеспечения защиты руководства страны. Сумма контракта, по данным агентства, составит порядка 10,8 миллиона долларов ежемесячно.

Лишь реагируя на эти сообщения, дипломатические и военные власти Франции и Германии пригрозили вывести свои войска из африканской страны в случае появления там российских наемников. Аналогичную позицию поддержали и главы Минобороны 13 европейских стран государств - членов Европейской интервенционной инициативы (EI2), направленной на продвижение общеевропейской стратегии в сфере обороны и проведение совместных военных операций.

В Евросоюзе также пригрозили прервать отношения с властями Мали в случае приглашения в страну ЧВК Вагнера. "ЕС не сотрудничает с теми, кто не действует в условиях полной прозрачности и полного соблюдения международных стандартов, международного гуманитарного права и прав человека", - заявили в представительстве ЕС в Мали.

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