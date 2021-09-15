Власти ФРГ обеспокоены возможной переброской ЧВК Вагнера в Мали

Правительство Германии обеспокоено известиями о возможной переброске в Мали наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. "Сообщения о возможном военном сотрудничестве Мали с Россией вызывают сильную обеспокоенность. Это противоречит всему, что проделали в Мали Германия, Франция, ЕС и ООН в течение последних восьми лет", - написала в микроблоге Twitter в среду, 15 сентября, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

"Если сотрудничество Мали с группами российских наемников подтвердится, мы вместе с нашими европейскими и международными партнерами изучим и взвесим его возможные последствия", - предупредила Крамп-Карренбауэр.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что его страна выведет войска из Мали, если правящая в этой западноафриканской стране хунта заключит с российскими наемниками договор о сотрудничестве. О планах хунты в Мали пригласить в страну ЧВК Вагнера для обучения малийской армии сообщил ранее французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже.

Бундесвер участвует в двух международных миссиях в Мали. Около 660 немецких военнослужащих обучают малийских солдат по программе ЕС EUTM. Кроме того, 880 служащих бундесвера размещены в этой африканской стране в рамках многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Последняя насчитывает в своем составе около 15 тысяч человек и считается одной из самых опасных миссий ООН.

Россия отрицает планы направить военных в Мали

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие не присутствуют на территории Мали и что РФ не ведет переговоров на этот счет. "Представителей российских вооруженных сил там нет. И никаких официальных переговоров там не ведется", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее малийские власти указывали, что вели с Москвой переговоры о военном сотрудничестве, но никаких договоренностей не достигли.

Что известно о ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера, или группа Вагнера, - неофициальная военная организация, которая не входит в состав регулярных вооруженных сил России и не имеет юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК в разное время и по различным данным насчитывали от 1350 до 2500 человек. Официальные лица в России отрицают существование ЧВК. Боевики Вагнера могли участвовать в боевых действиях или тренировать местных военных в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и в Донбассе.

В августе 2020 года в Мали произошел военный переворот, президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и ряд высокопоставленных гражданских и военных руководителей были арестованы, а парламент и правительство распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.

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