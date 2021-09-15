 Париж выведет войска из Мали, если туда придет ЧВК Вагнера | Новости из Германии о Европе | DW | 15.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Париж выведет войска из Мали, если туда придет ЧВК Вагнера

Сотрудничество малийской военной хунты с российскими наемниками "абсолютно несовместимо" с присутствием французских вооруженных сил, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Правительственные войска в столице Мали Бамако

Правительственные войска в столице Мали Бамако (фото из архива)

Франция пригрозила вывести свои войска из Мали, если правящая в этой западноафриканской стране военная хунта заключит договор о сотрудничестве с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Подобное сотрудничество властей в Бамако с наемниками из РФ "абсолютно несовместимо с нашим присутствием", заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во вторник, 14 сентября, выступая в Париже перед депутатами Национального собрания.

По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около 1000 сотрудников ЧВК для обучения малийской армии. В свою очередь, малийские власти признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей не было достигнуто.

Миссия Франции в Мали

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли назвала вызывающей "крайнее беспокойство" возможность соглашения между Мали и ЧВК Вагнера, которое противоречило бы военной миссии Франции в регионе Сахель. Франция содержит значительный военный контингент в своей бывшей колонии, стремясь стабилизировать обстановку в стране, находящейся в состоянии продолжительного кризиса.

Вооруженные военные на грузовике в столице Мали Бамако после захвата власти

Власть в Мали захватили военные

В августе в Мали произошел военный переворот, президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и ряд высокопоставленных гражданских и военных руководителей были арестованы, парламент и правительство - распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.

Бундесвер в Мали

В рамках многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в этой стране присутствуют также немецкие военные - их количество не может превышать 1100 человек. В июне служащие бундесвера пострадали в результате нападения террориста-смертника - в немецкие военные госпитали были доставлены 12 человек, трое в тяжелом состоянии. MINUSMA считается одной из самых опасных миссий ООН и в целом включает около 15 тысяч человек.

Бундесвер также обучает малийских солдат по программе ЕС EUTM - в ней задействованы еще около 600 немецких военных.

ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК насчитывали в разное время и по различным данным от 1350 до 2500 человек. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают. Боевики Вагнера могли принимать участие в боевых действиях или тренировать местных военных в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане, а также в Донбассе.

Смотрите также:

  • Боевики Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Десятилетняя война "все против всех"

    В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.

  • Муаммар Каддафи рвет Устав ООН

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Все началось со свержения Каддафи

    Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.

  • Нефтегазовый объект немецкой компании Wintershall в Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Нефть и газ в пустыне и в море

    Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.

  • Халифа Хафтар

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Ключевая фигура: Халифа Хафтар

    Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

  • Боевики Ливийской национальной армии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Они контролируют почти всю страну

    У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

  • Халифа Хафтар в Москве в ушанке

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Союзник России и агент ЦРУ

    На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

  • Фаиз Сарадж и Реджеп Тайип Эрдоган

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Сараджа поддерживают ООН и Турция

    Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

  • Отряд, сражающийся на стороне Правительства национального согласия Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Оборона Триполи с турецкой помощью

    В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

  • Руины города Сирт после изгнания сторонников ИГ

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Разгром местного ИГ

    Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

  • Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции по Ливии в Берлине

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Саммит в Берлине: поиск решения

    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Евросоюз озабочен потоком беженцев

    У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:09

Что стало с наемниками ЧВК Вагнера и почему их родные молчат (28.02.18)

Контекст

Комментарий: РФ должна быть довольна скандалом вокруг ЧВК Вагнера в Украине

Единственной стороной, выигравшей от истории с неудавшейся экстрадицией в Украину из Беларуси наемников из ЧВК Вагнера и последующим скандалом в Киеве, стала Москва, считает Сергей Руденко.  

Россия не уйдет из Сирии. Эксперты об итогах пяти лет военной операции

Пять лет назад Россия начала военную операцию в Сирии, объяснив ее борьбой с терроризмом. Чего добилась Москва и какой ценой, а что ей не удалось сделать - эксперты дали оценку.  

ЧВК Вагнера: все, что о ней известно

"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы гибли в Донбассе, Сирии, Ливии, Судане и других странах. DW собрала все свидетельства об этой ЧВК.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Свержение Каддафи привело к дестабилизации Ливии и радикализации исламистов: есть ли надежда на мир?  

Афганский синдром: как солдаты бундесвера страдают от последствий участия в миссии в Афганистане (07.09.2021)  

Реклама

Самые читаемые

"Умное голосование" Навального: кто пострадал от уязвимости сайта  

Год после хоровода в Бресте: как власти мстят участникам акции  

"Важные истории" нашли у приближенной Лаврова активы на 1 млрд рублей  