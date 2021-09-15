Париж выведет войска из Мали, если туда придет ЧВК Вагнера

Франция пригрозила вывести свои войска из Мали, если правящая в этой западноафриканской стране военная хунта заключит договор о сотрудничестве с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Подобное сотрудничество властей в Бамако с наемниками из РФ "абсолютно несовместимо с нашим присутствием", заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во вторник, 14 сентября, выступая в Париже перед депутатами Национального собрания.

По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около 1000 сотрудников ЧВК для обучения малийской армии. В свою очередь, малийские власти признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей не было достигнуто.

Миссия Франции в Мали

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли назвала вызывающей "крайнее беспокойство" возможность соглашения между Мали и ЧВК Вагнера, которое противоречило бы военной миссии Франции в регионе Сахель. Франция содержит значительный военный контингент в своей бывшей колонии, стремясь стабилизировать обстановку в стране, находящейся в состоянии продолжительного кризиса.

Власть в Мали захватили военные

В августе в Мали произошел военный переворот, президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и ряд высокопоставленных гражданских и военных руководителей были арестованы, парламент и правительство - распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.

Бундесвер в Мали

В рамках многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в этой стране присутствуют также немецкие военные - их количество не может превышать 1100 человек. В июне служащие бундесвера пострадали в результате нападения террориста-смертника - в немецкие военные госпитали были доставлены 12 человек, трое в тяжелом состоянии. MINUSMA считается одной из самых опасных миссий ООН и в целом включает около 15 тысяч человек.

Бундесвер также обучает малийских солдат по программе ЕС EUTM - в ней задействованы еще около 600 немецких военных.

ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК насчитывали в разное время и по различным данным от 1350 до 2500 человек. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают. Боевики Вагнера могли принимать участие в боевых действиях или тренировать местных военных в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане, а также в Донбассе.

Смотрите также: