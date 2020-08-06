Брат зверски убитого сирийца подал в СКР иск против бойцов ЧВК "Вагнер"

Уроженец Сирии подал в Следственный комитет России (СКР) заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", подозреваемых в зверском убийстве его брата в 2017 году, сообщил правозащитный центр "Мемориал" в понедельник, 15 марта.

Как следует из сообщения, брат убитого сирийца попросил СКР возбудить дело по факту убийства, совершенного группой лиц с особой жестокостью, а также проверить подозреваемых участников ЧВК "Вагнер" на наличие в их действиях признаков других преступлений, в том числе военных.

В своем заявлении в СКР житель Сирии представил доказательства, указывающие на причастность к преступлению предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер". Значительную часть улик предоставила "Новая газета", проведшая собственное расследование убийства. Это первая попытка сирийцев привлечь к ответственности россиян, подозреваемых в совершении тяжких преступлений в их стране.

Зверское убийство

В 2017 году в интернете было выложено видео, на котором заснято, как четыре человека избивают пятого кувалдой. Новые видеозаписи убийства в ноябре 2019 года представила "Новая газета": на них избитому человеку отрезают ножом голову, отрубают лопатой руки, вешают тело за ноги, обливают бензином и сжигают.

По информации "Мемориала", убитый - житель Сирии Мухаммед Э. Издание "Настоящее время" сообщало, что это дезертир из сирийской армии Мохаммед Таха Исмаил аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха аль-Бута.

По данным издания "Фонтанка", в убийстве жителя Сирии в 2017 году участвовали шесть человек. "Новая газета", "Фонтанка" и "Настоящее время" ранее сообщили имена подозреваемых, а также фамилии некоторых из них.

Требования привлечь виновных к ответу

"Новая газета" неоднократно просила возбудить уголовное дело из-за убийства этого сирийца. В ноябре 2019 года издание просило об этом Кремль, СКР и Генпрокуратуру. В ноябре 2020 года газета обратилась лично к главе СКР Александру Бастрыкину, но тот не отреагировал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта заявил журналистам, что в Кремле видели сообщения СМИ о требовании возбудить уголовное дело, но указал, что "это - вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента".

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