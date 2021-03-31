ООН подозревает российских наемников в преступлениях в ЦАР

Российские наемники в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сражающиеся на стороне правительственных войск, грабят и убивают мирных жителей и совершают групповые изнасилования, сообщается в расследовании, опубликованном в среду, 5 мая, Международным французским радио (RFI).

В расследовании, основанном на свидетельствах очевидцев и документах рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников, приводится не менее ста случаев нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных армией ЦАР совместно с российскими союзниками или только одними россиянами, в период с 1 января по середину апреля 2021 года. В документах упомянуты 26 внесудебных казней, 5 изнасилований, а также 27 случаев произвольных арестов и лишения свободы.

Например, после того как в декабре 2020 года армия ЦАР при поддержке российских наемников отбила у повстанцев город Бамбари, россияне ворвались в мечеть, где прятались как боевики, так и мирные жители, в том числе женщины и дети. Войдя в мечеть, россияне, как утверждает очевидец, начали "стрелять во все стороны", а затем без суда казнили троих молодых людей. Кроме того, после захвата Бамбари в городе начались массовые произвольные аресты. Арестованные пропали без вести, рассказали RFI их родственники.

ООН обеспокоена использованием наемников в ЦАР

31 марта рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников впервые официально выразила обеспокоенность в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний. В пресс-релизе группы упоминаются три российские организации: ЧВК Вагнера, компания Sewa Security Services, считающаяся филиалом ЧВК Вагнера в республике, а также Lobaye Invest SARLU (формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году).

В общей сложности в гражданской войне в ЦАР, продолжающейся с 2012 года, участвуют от 800 до 2000 российских наемников, утверждают источники RFI. Российское посольство в стране признает, что в ЦАР находятся 535 российских инструкторов, которые, по словам дипломатов, не принимают прямого участия в боевых действиях, за исключением случаев, когда на них нападают.

Однако именно россияне, как считают многие в республике, сыграли решающую роль в контрнаступлении правительственной армии в 2020-2021 годах, позволившем отбить у повстанцев большинство крупных городов страны, отмечает RFI.

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