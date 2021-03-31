ООН подозревает российских наемников в преступлениях в ЦАР

Российские наемники в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сражающиеся на стороне правительственных войск, грабят и убивают мирных жителей и совершают групповые изнасилования, сообщается в расследовании, опубликованном в среду, 5 мая, Международным французским радио (RFI).
В расследовании, основанном на свидетельствах очевидцев и документах рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников, приводится не менее ста случаев нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных армией ЦАР совместно с российскими союзниками или только одними россиянами, в период с 1 января по середину апреля 2021 года. В документах упомянуты 26 внесудебных казней, 5 изнасилований, а также 27 случаев произвольных арестов и лишения свободы.
Например, после того как в декабре 2020 года армия ЦАР при поддержке российских наемников отбила у повстанцев город Бамбари, россияне ворвались в мечеть, где прятались как боевики, так и мирные жители, в том числе женщины и дети. Войдя в мечеть, россияне, как утверждает очевидец, начали "стрелять во все стороны", а затем без суда казнили троих молодых людей. Кроме того, после захвата Бамбари в городе начались массовые произвольные аресты. Арестованные пропали без вести, рассказали RFI их родственники.
ООН обеспокоена использованием наемников в ЦАР
31 марта рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников впервые официально выразила обеспокоенность в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний. В пресс-релизе группы упоминаются три российские организации: ЧВК Вагнера, компания Sewa Security Services, считающаяся филиалом ЧВК Вагнера в республике, а также Lobaye Invest SARLU (формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году).
В общей сложности в гражданской войне в ЦАР, продолжающейся с 2012 года, участвуют от 800 до 2000 российских наемников, утверждают источники RFI. Российское посольство в стране признает, что в ЦАР находятся 535 российских инструкторов, которые, по словам дипломатов, не принимают прямого участия в боевых действиях, за исключением случаев, когда на них нападают.
Однако именно россияне, как считают многие в республике, сыграли решающую роль в контрнаступлении правительственной армии в 2020-2021 годах, позволившем отбить у повстанцев большинство крупных городов страны, отмечает RFI.
Смотрите также:
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Автопортрет художника с сыном
Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Одна из тем, которая его интересует, - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Без клише
Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Что нас объединяет
Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Дома в Соуэто
Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Гиены и люди
Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
На такси с обезьяной
Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Следы колониализма
Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Киноиндустрия в Нигерии
Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
В фокусе - индивидуальность
Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
После геноцида
В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994".
Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь