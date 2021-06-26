Летающий госпиталь бундесвера доставил в ФРГ раненных солдат из Мали

Летающий госпиталь бундесвера Airbus 310 MedEvac доставил из Мали в ФРГ немецких военных, пострадавших в результате нападения смертника на миссию ООН. Около двух часов ночи в воскресенье, 27 июня, шестеро раненых были доставлены в военный госпиталь в городе Ульм, о чем сообщается в микроблоге Twitter санитарной службы германской армии.

Утром того же дня другой санитарно-спасательный лайнер Airbus A400M совершил посадку в Кельне, после чего раненных военных доставили в военный госпиталь в городе Кобленц.

Атака на миссию ООН

Ранее, 25 июня, террорист-смертник совершил нападение на многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) к северу от Гао в одной из центральных областей страны, подорвав начиненный взрывчаткой автомобиль.

В результате теракта в Мали пострадали в общей сложности 12 военнослужащих, трое из них в тяжелом состоянии, сообщается на сайте бундесвера. Кроме того, был ранен еще один военнослужащий другого государства.

Кризис в Мали

В MINUSMA задействованы до 1 100 солдат бундесвера. Она в настоящее время считается одной из самых опасных миссий ООН и в целом включает около 15 тысяч человек.

Кризис в Мали продолжается с 2012 года, сопровождаясь вооруженными конфликтами различных группировок с участием джихадистов на фоне крайне ослабленных государственных структур. Обстановка вновь обострилась после военного путча в августе 2020 года.

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