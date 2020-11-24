В результате нападения смертника в Мали ранены несколько немецких солдат

Сразу несколько военнослужащих бундесвера получили ранения в результате нападения на многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) к северу от Гао в одной из центральных областей страны. Об этом в пятницу, 25 июня, в Twitter сообщило министерство обороны ФРГ, попросив "воздержаться от спекуляций".

Оно не уточнило число раненых, пообещав сообщить более полную информацию по мере ее поступления. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Представители MINUSMA ранее уведомили о 15 получивших ранения в составе миротворческого контингента "голубые каски". Атака была осуществлена смертником, который подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль.

Занимавшего пост президента Мали отстранили от власти

Занимавший пост президента Мали Ибрагим Бубакар Кейта был отстранен в августе 2020 года от власти военной хунтой, назвавшей себя Национальным комитетом спасения народа. Она утверждала, что решила действовать, чтобы не допустить дальнейшего погружения страны в хаос. Между тем, как отмечало агентство Reuters, мятеж вверг Мали в еще более глубокий кризис на фоне продолжающейся борьбы с джихадистами и массовых протестов.

В MINUSMA задействованы до 1 100 солдат бундесвера. Она в настоящее время считается одной из самых опасных миссий ООН.

Смотрите также: