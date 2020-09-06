 В Мали после путча появится переходное правительство | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.09.2020

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Мир

В Мали после путча появится переходное правительство

Переходное правительство Мали из 25 человек будет работать 18 месяцев. Его глава будет избран комиссией, сформированной военной хунтой. Свергнутый президент ранее был доставлен на лечение в Абу-Даби.

Участники переговоров по формированию переходного правительства в Мали, 10 сентября 2020 г.

Участники переговоров по формированию переходного правительства в Мали, 10 сентября 2020 г.

В Мали переговоры о формировании переходного правительства привели к конкретным результатам через три недели после военного путча. Этот орган власти будет включать 25 человек и действовать в течение следующих 18 месяцев, договорились участники многодневных консультаций в Бамако в субботу, 12 сентября. Предусмотрен также переходный совет из 121 человека, в который войдут представители различных общественных групп.

В соответствии с договоренностями, глава переходного правительства и его заместитель будут избраны специальной комиссией. Ее формированием займется хунта, назвавшая себя Национальным комитетом спасения народа. При этом ни временный глава государства, ни его заместитель по истечении переходного периода не смогут быть избраны на государственные должности.

Протесты в Мали

Протесты в западноафриканской стране начались в марте 2020 года. Поводом для этого послужило решение Конституционного суда об отмене в ряде избирательных участков результатов голосования на парламентских выборах. В результате этой акции партия Ибрагима Бубакара Кейты, на тот момент являвшегося президентом республики, смогла сохранить большинство в парламенте.

В июне протесты в Мали стали массовыми. Демонстранты, протестовавшие против обнищания населения, роста коррупции и активизации действий экстремистских группировок, требовали отставки президента и правительства. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, акции сопровождались столкновениями жителей и силовиков.

После того, как в августе военные захватили власть, президент Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе были арестованы. Глава государства заявил о своем уходе в отставку и позднее был эвакуирован в Объединенные Арабские Эмираты на лечение.

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    Автор: Ефим Шуман


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