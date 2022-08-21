 При захвате отеля в столице Сомали погибли 30 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2022

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Мир

При захвате отеля в столице Сомали погибли 30 человек

Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" более суток удерживали под контролем отель Hayat в Могадишо. Около 120 человек получили ранения.

Сомалийский военный во время операции по освобождению отеля Hayat в Могадишо

Сомалийский военный во время операции в Могадишо

По меньшей мере 30 человек погибли в результате продолжавшегося почти 30 часов нападения вооруженных боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в столице Сомали Могадишо. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщили представители полиции и сотрудники больниц. В министерстве здравоохранения рассказали о 21 погибшем. По данным властей, 117 человек получили ранения, в том числе тяжелые.

Вечером 19 августа злоумышленники ворвались в пользующийся популярностью отель, расположенный неподалеку от международного аэропорта имени Адена Адде. В ходе операции по освобождению гостиницы, в которой были задействованы подготовленные в США бойцы антитеррористического подразделения сомалийского спецназа и спецподразделение сомалийской полиции, использовалось тяжелое оружие. Штурм гостиницы завершился в ночь на 21 августа.

Точное число нападавших неизвестно

По данным полиции, нападавшие, число которых осталось неясным, были вооружены гранатами и автоматами Калашникова. Согласно первоначальным оценкам сил безопасности, речь шла о четырех-пяти боевиках. Как сообщила полиция, двое злоумышленников убиты. "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что число погибших в ходе него составляет не менее 40 человек.

Непосредственно перед нападением два террориста-смертника подорвали себя в двух автомобилях. Согласно заявлениям группировки "Аш-Шабаб", ее боевики также несут ответственность за минометный обстрел аэропорта. Сомалийские органы безопасности подтвердили, что в результате этой атаки погибли женщина и ее четверо детей.

Крупнейший теракт за последние три месяца

Эти нападения стали первым крупномасштабным террористическим актом с момента вступления в должность в мае нынешнего года новоизбранного президента Сомали Хасана Шейха Махмуда. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил нападение и подтвердил солидарность ООН с правительством Сомали в борьбе с терроризмом.

Страна с населением около 16 млн человек уже много лет подвергается атакам группировки "Аш-Шабаб", которая контролирует значительную часть ее южных и центральных регионов.

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