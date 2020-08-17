 В результате теракта в Сомали погибли более 15 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2020

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Мир

В результате теракта в Сомали погибли более 15 человек

Ответственность за вооруженное нападение на отель в Могадишо, жертвами которого стали как минимум 16 человек, взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Медперсонал и добровольцы оказывают помощь пострадавшим при взрыве в отеле в Сомали, 16 августа 2020 года

Медперсонал и добровольцы оказывают помощь пострадавшим при взрыве в отеле в Сомали

Как минимум 16 человек погибли в воскресенье, 16 августа, в столице Сомали Могадишо в результате вооруженного нападения на отель и взрыва бомбы, находившейся в припаркованном у дверей отеля автомобиле. По данным министерства информации страны, среди погибших было десять гражданских лиц, один полицейский и пятеро нападавших. Кроме того, 28 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Как сообщает министерство информации Сомали, службам безопасности удалось занять отель спустя четыре часа после взрыва. После теракта в нем укрылись пятеро террористов, которые, судя по всему, взяли заложников, пишет AFP. При этом информации о том, каким образом силам безопасности удалось вернуть контроль над отелем, пока нет, уточняет агентство.

Исламистская группировка "Аш-Шабаб" имеет связи с экстремистской сетью "Аль-Каида" и выступает против признанного международным сообществом правительства Сомали, регулярно совершая теракты в стране. 8 августа в результате взрыва бомбы, заложенной экстремистами в автомобиль, припаркованный у входа на военную базу в Могадишо, погибли семь человек.

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    Автор: Михаил Бушуев


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