Кандидаты в канцлеры ФРГ ставят под вопрос мандат бундесвера в Мали

Кандидаты в канцлеры ФРГ от христианских партий и "зеленых" Армин Лашет (Armin Laschet) и Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразили сомнения по поводу целесообразности дальнейшего пребывания солдат бундесвера в Мали на фоне сообщений о готовности хунты Мали сотрудничать с российскими наемниками из ЧВК Вагнера. "Если к делу действительно будут подключены российские наемники, то это поставит под вопрос саму основу мандата бундесвера", - цитирует в субботу, 18 сентября, агентство Reuters слова Лашета из еще не опубликованного интервью еженедельнику Welt am Sonntag.

Ранее свою обеспокоенность по поводу сообщений о ЧВК Вагнера уже выразило правительство ФРГ. Кандидат в канцлеры от партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок отметила, что в Мали уже дважды происходили путчи на глазах у сил ЕС и ООН. "Если теперь малийское военное правительство начнет вдобавок сотрудничать с российскими наемниками, то обучение малийских военнослужащих надо будет обязательно прекратить", - сказала она в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

Германия направила в Мали около 1200 солдат для участия в двух международных операциях. Немецкие инструкторы обучают военнослужащих этой африканской страны

Согласно дипломатическим источникам, военная хунта Мали и ЧВК Вагнера близки к заключению контракта об обучении малийских военных и охране лидеров правящего режима. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) уже заявили, что привлечение наемников противоречит целям международной миссии в Мали и пригрозили сделать необходимые выводы.

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