На 308-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 28 декабря (время московское).

Зеленский: Украина стала одним из лидеров свободного мира

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал восстановление Украины после развязанной Россией войны "крупнейшим экономическим проектом Европы". Выступая в Верховной раде, он призвал депутатов разработать законы, которые бы привлекли в страну предпринимателей и инвесторов.

"Украина стала одним из лидеров свободного мира", - выразил уверенность украинский лидер, подчеркнув, что это "помогло Западу найти себя снова" и он "перестал бояться России".

По словам Зеленского, необходимо также обеспечить возможность возвращения в страну украинцев, бежавших из-за войны за границу: "Они не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой".

Среди прочего, президент Украины назвал целью Киева восстановить территориальную целостность Украины и освободить украинцев из российского плена. По словам Владимира Зеленского, с начала полномасштабной войны в Украину вернулись уже 1456 человек.

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Министр обороны Турции Хулуси Акар отправился в Москву для переговоров, сообщило турецкое министерство обороны. Его сопровождает глава турецкой разведслужбы Хакан Фидан. Подробности визита пока не раскрываются.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подвел итоги договоренностей, заключенных украинскими дипломатами с разными странами за последние две недели, о поставках трансформаторов и генераторов для восстановления энергосистемы Украины после российских ударов. "На помощь Украине сегодня работает целая энергетическая коалиция", - написал он в Instagram, приведя данные о договоренностях о поставках следующего оборудования: 7 автотрансформаторов от правительств Литвы, Ирландии, Польши; 543 генератора мощностью более 100 кВт от Германии, Норвегии, Испании; 24 трансформатора от Финляндии; 45 трансформаторов от Азербайджана; 19 мощных генераторов от Израиля. "Мы благодарны нашим друзьям за помощь! Вместе мы пройдем эту сложную зиму и одолеем российский террор", - заключил Дмитрий Кулеба.

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Служба технической помощи (THW) Германии отправила уже 355 партий гуманитарной помощи в Украину и соседние страны. В частности, организация закупила около 480 электрогенераторов и уже доставила 196 из них в Украину, сообщило МВД ФРГ. По словам главы министерства Нэнси Фезер (Nancy Faeser), Германия также оказывает Украине большую помощь в эвакуации раненых и пострадавших. "Мы уже эвакуировали 600 человек, многие из них тяжело ранены, сейчас они получают медицинскую помощь в Германии".

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Большинство государств ООН не разделяют подход Украины к вопросу о том, что Россия неправомерно занимает место в Совбезе ООН, поэтому вопрос о ее исключении из этого органа в данный момент не имеет перспектив, заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер телерадиокомпании ERR. По его словам, Эстония является одним из наиболее активных сторонников Украины в том, что касается изоляции России в различных организациях, отстранения ее от принятия решений в мире и привлечения к ответственности за преступления. "Но в данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", - отметил Вольмер.

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Правительство Германии принципиально приветствует предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о проведении международной мирной конференции по войне в Украине, однако Берлин полагает, что в настоящее время шансы на это невелики. "В принципе, любое предложение по прекращению агрессивной войны России является хорошим и правильным", - заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger). По его словам, решение о проведении, сроках и содержании возможных переговоров с Россией должно было принимать правительство в Киеве, однако "Россия не проявляет никаких признаков отказа от своих первоначальных военных целей". Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь четко дал понять, что Россия продолжает добиваться разрушения государственности Украины, отметил Бургер, подчеркнув: "Мы должны принять это к сведению. И именно поэтому наша поддержка Украины, ее права на самооборону остается неизменной".

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В селе Кизомыс Херсонской области в результате российского обстрела пострадали три человека, в том числе 14-летний ребенок, получивший минно-взрывную травму, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Все трое пострадавших доставлены в больницу.

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При обстреле Харьковской области российскими силами один из снарядов попал в жилой многоквартирный дом в пгт Ковшаровка Купянского района, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, квартире нанесены значительные разрушения, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Минобороны РФ утверждает, что на Лиманском направлении поражены четыре ротные тактические группы ВСУ, в результате чего уничтожено два бронетранспортера и четыре пикапа, убиты более 170 военнослужащих. Кроме того, по данным Москвы, свыше 30 военных убиты на Купянском направлении, более 80 - на Донецком и более 70 - на Южнодонецком. В сообщении ведомства указывается, что в Харьковской и Донецкой областях российские силы поразили пять пунктов управления ВСУ, а в Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой. В районе Красногоровки Донецкой области, по утверждению Минобороны РФ, поражены две артиллерийские системы М777.

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ВСУ приблизились к деоккупации Кременной Луганской области, пишет The New York Times. Газета называет этот населенный пункт "воротами" для наступления и освобождения Северодонецка и Лисичанска - важных промышленных центров Донбасса, которые Россия заняла после изнурительной летней кампании. "Взятие под контроль Кременной на востоке Украины стал бы еще одним шагом в украинской кампании по возвращению крупных городов", - указывает NYT. В то же время издание отмечает, что российские силы укрепляют в районе Кременной линию обороны, возводя там оборонительные сооружения.

В Курской области российский БТР подорвался на мине

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В районе погранпункта "Крупец" Курской области на украинской мине подорвался БТР с российскими пограничниками, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, у бронетранспортера оторвало колесо. Двое военнослужащих доставлены в больницу с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой с сотрясением мозга. ASTRA уточняет , что речь идет о сотрудниках пограничного управления ФСБ.

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По данным Генштаба ВСУ потери противника за последние сутки составили около 550 военных убитыми. В сообщении Генштаба также указывается, что были уничтожены 13 боевых бронированных машин, 1 танк, 1 артиллерийская система, 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, сообщает ГУР. "Генерал-майор Кирилл Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил воинов, которые особенно отличились во время уничтожения оккупантов", - указывается в сообщении.

В России мобилизованный избил до смерти своего командира

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Российские мобилизованные Фото: /Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

В Челябинской области мобилизованный старший сержант в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти своего командира - капитана, тоже призванного по мобилизации. Инцидент произошел еще 23 декабря на станции Мисяш в штабном вагоне воинского эшелона, сообщает местное издание Mgorsk.ru. Против мобилизованного старшего сержанта возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации". Магнитогорский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца. Арестованному грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Хроника событий 28 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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