В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине ІІ

На 308-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 28 декабря (время московское).

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В центре Одессы городские службы приступили к демонтажу памятника Екатерине ІІ, сообщает местное издание "Думская". Движение транспорта на площади, где установлен памятник, перекрыто, на месте присутствует большое количество охраны. Решение демонтировать памятник Основателям Одессы, частью которого является скульптура российской императрицы Екатерины II, Одесский горсовет принял 30 ноября.

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В Харьковской области в лесу неподалеку от села Бугаевка Чугуевского района на взрывном устройстве подорвались 7-летний мальчик и 47-летний мужчина, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы", - написал он в Telegram.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину на территории России, а также в аннексированном Крыму, произошли взрывы и пожары на территории 72 различных военных объектов - военкоматов, призывных пунктов, военных баз, складов и прочих, подсчитало издание "Верстка". По его данным, чаще всего (44 раза) поджогам подвергались военкоматы и призывные пункты, причем первый такой случай произошел уже через четыре дня после начала войны. Затем случаи поджогов фиксировались каждый месяц, но больше всего в мае и в сентябре-октябре - после объявления мобилизации.

Другие объекты, в том числе военные части, склады боеприпасов, аэродромы и прочие, горели как минимум 28 раз; чаще всего - в августе, когда пожары произошли на объектах в Подмосковье, в Белгородской области и несколько раз в Крыму. Также много пожаров зафиксировано в октябре, в том числе на территории арсенала ВМФ в Ярославской области и на складе боеприпасов под Белгородом.

Помимо традиционных военных объектов, пожары происходили и на территориях НИИ Минобороны в Твери, а также дважды в здании порохового завода в Перми, указывает "Верстка", опираясь на открытые данные.

Среди последних по времени инцидентов произошел 27 декабря в поселке Персиановском Новочеркасском, где, по сведениям местного издания DonDay, сгорел корпус 150-й мотострелковой дивизии .

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сдержанно отреагировал на просьбу Украины о поставках систем ПВО. Эти системы можно поставлять только тогда, когда это возможно, заявил он газете Il Messaggero. По словам министра, в настоящий момент систему ПВО SAMP/T пришлось бы брать из армейских запасов, которые не следует сокращать.

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За минувшие сутки российские войска 50 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков и 23 раза - город Херсон, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, в Херсоне снаряды попали в медучреждение, детсад, хлебозавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома; три человека получили ранения разной степени тяжести.

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В Киев прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. В ходе визита намечена встреча с его украинским коллегой Алексеем Резниковым, на ней планируется обсудить военную поддержку Украины.

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В Минской военной комендатуре проходит "комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время". Как сообщили в Минобороны Беларуси, эти меры реализуются в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск ВС Беларуси. "Основная цель мероприятия - проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности", - указали в министерстве.

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ВС Украины, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке страны, чем ранее предполагал американский Институт изучения войны (ISW), говорится в сводке от 27 декабря. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 27 декабря заявил, что российские войска занимают 1,6 процента территории Харьковской области. ISW на 26 декабря говорил о 1,747 процента территории (разница составляет около 46 квадратных километров). Украинские ВС, вероятно, освободили Двухричную, Новомлынск и Тавильжанку на северо-востоке Харьковской области и Коломыйчиху в Луганской области, пишут аналитики. Как российские, так и украинские источники сообщали об обстреле этих населенных пунктов со стороны России 27 декабря.

Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины

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Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины: Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, обстрелу подвергся Харьков. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал начать судебные преследования преступлений, совершенных в ходе войны России против Украины. "Преступники должны знать, что им не удастся уйти от наказания", - заявил Тюрк в Женеве в интервью агентству epd.

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Гражданин Австралии Сейдж О'Доннелл погиб в бою в Украине. Об этом сообщило министерство иностранных дел и торговли Австралии. Мужчина был убит незадолго до 24 декабря. МИД оказывает его семье консульскую помощь. По словам матери О'Доннелла, он решил служить, "движимый сочувствием к украинскому народу".

Зеленский отметил успехи в ремонте трофейной техники

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил успехи в ремонте и дальнейшем использовании трофейной техники. "На заседании Ставки отдельно обсудили поставки боеприпасов и ремонт боевой техники. Хочу поблагодарить наших специалистов и всех наших партнеров, всех, кто задействован в соответствующей работе. Нам удалось наладить такую систему, чтобы удавалось не только возвращать свою отремонтированную технику на поле боя, но и брать трофейную технику и ставить ее на службу нашему государству", - сказал президент Украины в видеообращении. Он добавил, что "это очень важный результат года".

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Швеция готова предоставить украинским дорожникам шесть временных модульных мостов для возобновления движения транспорта там, где постоянные мосты были разрушены или сильно повреждены. Об этом сообщил первый зампред "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью украинскому "Центру транспортных стратегий". По его словам, сейчас идет подготовка к транспортировке шести мостовых конструкций из Швеции в Украину. Ивко добавил, что ранее аналогичные конструкции уже предоставили Украине Чехия, Франция и Норвегия.

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Российским военнослужащим, дислоцированным в оккупированном Бердянске Запорожской области, разрешили по возможности передвигаться по городу в гражданской одежде. Об этом сообщает украинский “Центр национального сопротивления", объясняя такое решение "недавним убийством трех мобилизованных российских оккупантов". По данным ресурса, официально этих военнослужащих называют "пропавшими без вести", чтобы не сеять панику среди личного состава.

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Германия "с гордостью" передала госкомпании "Укрэнерго" восемь генераторов, написала в Twitter посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen). Она выразила надежду на то, что эти генераторы помогут поддерживать свет во время ремонтных работ в энергосистеме Украины. "Укрэнерго", по словам Фельдхузен, "продолжает делать невозможное". Дипломат добавила, что, несмотря на воздушную тревогу, ей удалось пообщаться с главой компании Владимиром Кудрицким в убежище посольства.

В Украине повреждено 702 объекта критической инфраструктуры

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702 объекта критической инфраструктуры Украины были повреждены с начала полномасштабного российского вторжения - такую цифру привел первый заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин в эфире национального телемарафона. По его словам, всего в Украине разрушено более 35 тысяч объектов. "Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", - уточнил Енин.

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Три приграничные общины Сумской области подверглись российским обстрелам 27 декабря, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий в Telegram. "На границе Середино-Будской общины противник применил стрелковое оружие. По Шалыгинской общине враг вел минометный обстрел, было 10 "прилетов". Эсманскую общину россияне обстреляли из артиллерии, было 3 "прилета". Один из снарядов разрушил дом местных жителей, люди успели спрятаться в укрытие", - написал Живицкий.

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Ситуация в энергосистеме Украины улучшилась: энергетикам страны удалось за последние дни в значительной степени восстановить как генерирующие мощности, так и линии электропередач, поврежденные обстрелами ВС РФ. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона. “Мы сегодня видим, что система уже гораздо лучше работает. Но вопрос, когда будут удары, какими они будут и будут ли вообще. Хотя есть ощущение, что россияне таки нанесут нам удары перед новым годом. Все будет зависеть прежде всего от наших Воздушных сил", – сказал он.

В Донецкой области отключены газовые котельные

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В Донецкой области произошло аварийное отключение котельных из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook. "Все котельные, которые работают на газе, приостановили свою работу. Сейчас сформированы ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ. Как быстро удастся ремонтникам восстановить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба", - говорится в сообщении.

Зеленский: 2023 год станет решающим для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

2023 год должен стать решающим для Украины, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении к гражданам страны 27 декабря. По его словам, в ходе очередного, уже 44-го с начала войны заседания Ставки верховного главнокомандующего, военное руководство страны "определилось с шагами на ближайшее время". "Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год, - сказал Зеленский. - Понимаем, какие риски являются зимой, понимаем, что делать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности".

Зеленский также выразил мнение, что, входя в новый год, народ Украины должен "сохранить общее понимание наших национальных целей". "Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это задача на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого из нас", - подчеркнул президент.

Хроника событий 27 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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