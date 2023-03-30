Хотят ли казахстанцы перемен? Что выявили выборы в парламент

"Казахстан ждет турбулентный период. Возможно, встанет вопрос о легитимности власти. В обществе не удовлетворен запрос на политические перемены. Протестные настроения будут расти", - такой прогноз дал казахстанский социолог, директор исследовательского института PaperLab в Астане Серик Бейсембаев во время дискуссии, организованной Германо-казахстанским обществом .

Мероприятие, которое прошло 29 марта в онлайн-формате при участии немецких и казахстанских экспертов, депутатов и наблюдателей, было посвящено итогам прошедших в Казахстане 19 марта внеочередных выборов в нижнюю палату парламента (мажилис) и коммунальных выборов.

Социолог: За 20 лет произошла дискредитация института выборов

Как отметил социолог Серик Бейсембаев, проведенный накануне выборов опрос показал как небольшое желание казахстанцев идти на избирательные участки, так и низкий интерес к политическим процессам в стране. По мнению Бейсембаева, это связано с тем, что за 20 лет с момента последних, по его оценке, "относительно конкурентных выборов с участием оппозиции" в Казахстане "произошла дискредитация института выборов".

На одном из избирательных участков в ходе голосования, 19 марта 2023 года Фото: Anatoliy Weiskopf/DW

Это случилось из-за того, что выборы были нечестными, непрозрачными, что сузилось политическое поле, так как оппозиция не принимала участия в них - перечислил ряд причин социолог. Поэтому сейчас, по его словам, 56% населения считают, что ничего от них не зависит и на выборы идти не нужно, ведь их исход все равно предрешен. "Это плохая, но закономерная картина", - констатировал Бейсембаев. И это, по его мнению, свидетельствует об "антиполитичности населения".

При этом социолог подчеркнул, что аполитичность казахстанского общества - "популярный нарратив пропаганды". Однако 75% казахстанского населения следит за тем, что происходит в политике, привел обратный пример Бейсембаев. Что касается прошедших выборов, то, по результатам опроса, проведенного еще до голосования, на них ожидалась "рекордно низкая явка избирателей за все годы", указал социолог.

Наблюдатель: Явка 50 процентов - для меня загадка

Депутат бундестага от оппозиционного ХДС Манфред Грунд (Manfred Grund) много раз был наблюдателем на выборах в Казахстане. И, напомнил Грунд, все они были досрочными. На нынешних выборах в парламент немецкий политик тоже был в числе международных наблюдателей. В общей сложности только от ОБСЕ в страну были приглашены, по его данным, более 80 наблюдателей.

Манфред Грунд Фото: Manfred Grund

За голосованием 19 марта депутат от ХДС наблюдал не в Астане, где было более 30 международных наблюдателей, а в Шымкенте и области, где, по его словам, он посетил 12 избирательных участков. Там, по оценке немецкого депутата, "все было хорошо организовано", на участках находились местные наблюдатели, в основном от политических партий и неправительственных организаций. Но, как рассказал Манфред Грунд, на всех участках наблюдалась очень низкая явка.

На одном из избирательных участков в Шымкенте к 17.00 - участки закрывались в 20.00 - проголосовало меньше 10% избирателей, привел он пример. "При такой низкой явке для меня остается загадкой, как по стране наблюдалась явка более 50%", - сказал Манфред Грунд. Среди положительных моментов Грунд отметил то, что выборы впервые проводились по смешанной системе: 70% депутатов избирались по партийным спискам, а остальные 30% - по одномандатным округам. Всего казахстанцы избирали 98 депутатов мажилиса - 69 по партийным спискам и 29 одномандатников.

Эксперт: Выборы - шаг вперед, но нужны и другие шаги

По итогам голосования в парламент прошли шесть из семи зарегистрированных в Казахстане партий: "Аманат" (бывшая партия Назарбаева "Нур Отан"), "Ауыл", "Республика", "Ак жол", Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП). Седьмая - партия "зеленых" "Байтак" - не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Выборы в парламент Казахстна впервые проходили по смешанной системе Фото: Maria Drozhzhina/TASS/imago images

Томас Хельм (Thomas Helm), глава представительства немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане, председатель Германо-казахстанского общества, комментируя итоги прошедших выборов в ходе онлайн-дискуссии, подчеркнул, что они являются "шагом вперед, но необходимы следующие шаги". Среди положительных изменений Хельм отметил контроль парламента над исполнительной властью по проведению реформ: "Раньше этого не было".

В числе новшеств он также назвал ослабление роли президента, создание Конституционного суда, а также преодоление двумя партиями, которые, возможно, станут "критическим голосами в парламенте", пятипроцентного барьера. "Раньше пройти его было невозможно", - сказал Хельм. Кроме того, он подчеркнул, что хотя партия "Аманат" и получила большинство голосов, это все же "не те более 80%, как было у "Нур Отана". Более того, президент Токаев не возглавляет эту партию, как делал его предшественник Назарбаев, и вообще он больше не является членом какой-либо партии.

"Бренд "Нур Отан" стал очень токсичен"

Партия "Аманат" набрала почти 54% голосов и получила 40 мест в нижней палате парламента по партийным спискам плюс 22 депутата-одномандатника, которые выдвигались от этой партии. Таким образом, из 98 депутатов мажилиса 62 представляют бывшую партию Назарбаева "Нур Отан", ныне "Аманат". Не навредит ли это построению "нового Казахстана", как часто называют процесс реформ, предложенных президентом Токаевым?

Здание парламента Казахстана в Астане Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Социолог Серик Бейсембаев в этой связи говорит о "рекордно низком проценте поддержки этой партии". "Бренд "Нур Отан" после кровавых январских событий 2022 года стал очень токсичен. Партия провела ребрендинг. Но от изменения названия партии ничего не меняется", - уверен он.

Между тем политолог Айдос Сарым, избранный депутатом парламента восьмого созыва от "Аманат", настроен очень оптимистично. По его словам, партия, как и весь парламент, существенно обновилась: "В "Аманате" осталось лишь 14-15 человек из прежнего состава". Сарым убежден, что Казахстан находится на пути перемен и процесс реформ продолжится, что, по его мнению, показали и прошедшие парламентские выборы.

Среди приоритетных тем, которыми будут заниматься депутаты восьмого созыва, и его партия в том числе, Сарым назвал борьбу с коррупцией, возврат активов, незаконно выведенных из Казахстана во времена правления Назарбаева, а также изменение Налогового кодекса, в том числе для привлечения инвесторов и развития казахстанских предприятий. "Нам нужно быть гибкими и готовыми к переменам на фоне санкций Запада против РФ и КНР", - добавил депутат.

"Нужно, чтобы появился аппетит к демократии"

Новая избирательная система еще несколько чужда населению Казахстана, именно поэтому с депутатами мажилиса восьмого созыва люди связывают особые надежды, считает глава представительства Фонда имени Аденауэра Томас Хельм.

А немецкий политик Фридрих Реббе (Friedrich Rebbe), подводя итог дискуссии, заявил, что необходимо сделать так, чтобы у населения в Казахстане "появился аппетит к демократии".

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