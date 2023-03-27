На выборах в Казахстане большинство голосов - у "Аманат"

В нижнюю палату парламента Казахстана прошли шесть из семи зарегистрированных партий, сообщили в ЦИК.

37 мин. назад 37 мин. назад

37 мин. назад 37 мин. назад

В мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана прошли шесть из семи зарегистрированных партий по итогам выборов 19 марта. Как передал интернет-портал Tengrinews.kz в понедельник, 27 марта, правящая партия "Аманат" (ранее - партия экс-президента страны Нурсултана Назарбаева "Нур Отан") получила наибольшее число мандатов, набрав 53,90% голосов.

Второе место, по итогам подсчета Центральной избирательной комиссии, заняла патриотическая партия "Ауыл" с результатом 10,90% избирателей, за ней - партия "Республика" ("Respublica"), получившая 8,59% голосов.

Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели партия "Ак жол" (8,41% голосов), Народная партия Казахстана (6,80% голосов) и позиционирующая себя как оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (5,20% голосов).

Впервые баллотировались оппозиционеры в качестве независимых кандидатов

В мажилис входят 98 депутатов. Они избирались по пропорциональной (партийные списки с 5-процентным барьером по общенациональному округу, 69 мест) и мажоритарной (одномандатные округа, 29 мест) системам.

До сих пор в мажилисе были представлены лишь три провластные партии.

Впервые за почти 20 лет на выборах в Казахстане баллотировались оппозиционеры в качестве независимых кандидатов. Барьер не преодолела недавно зарегистрированная партия "Байтак".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных парламентских выборах в январе в ходе процесса модернизации, который он запустил после массовых антиправительственных протестов и беспорядков в начале 2022 года.

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