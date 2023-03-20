Немецкий депутат оценил конкуренцию на выборах в Казахстане

В Казахстане в воскресенье, 19 марта, прошли досрочные парламентские выборы, которые эксперты считают заключительным этапом проводимого президентом страны Касым-Жомартом Токаевым обновления системы власти. Выборы в мажилис парламента восьмого созыва в отличие от предыдущих, проводились по смешанной системе: 70 процентов депутатов должны быть избраны по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам. Всего предстояло избрать 98 депутатов мажилиса.

О том, как проходило голосование, DW попросила рассказать депутата бундестага от блока ХДС/ХСС Тобиаса Винклера (Tobias Winkler), который осуществлял наблюдение за выборами по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

DW: Господин Винклер, как вы оцениваете эти выборы? Потому что со стороны могло сложиться впечатление, будто это были выборы без выбора.

Депутат бундестага Тобиас Винклер Фото: Sebastian Gabsch/Future Image/IMAGO

Тобиас Винклер: Можно сказать, что подход к этим выборам был многообещающим. Я имею в виду возможность участия для независимых кандидатов, и мы многого от этого ожидали. Конечно, возникает вопрос, насколько серьезны эти реформы, насколько это подтвердится в реальности. Но у нас сложилось впечатление, что это как минимум хороший шаг в правильном направлении.

Нас немного беспокоит явка избирателей. У меня нет картины по всему Казахстану. Я могу только сказать, каковы наши впечатления, и это лишь небольшая выборка. Но боюсь, что и по всей стране явка слишком низкая или ниже, чем мы надеялись.

- Почему она оказалась ниже, чем раньше?

- Она не ниже, чем раньше. Просто в целом мы хотели бы видеть большую легитимность за счет более высокой явки. Я могу судить только по выборке с запада страны, но предполагаю, что в целом ситуация не будет так уж сильно отличаться.

Конечно, перед кандидатами стояла непростая задача заявить о себе. Многие люди пришли на избирательные участки несмотря на то, что они еще не привыкли выбирать кандидатов по одномандатным округам. Но если люди будут лишены возможности персонально избрать своего кандидата, многие избиратели могут остаться дома. Мы знаем это по другим выборам, даже в Центральной Европе.

- Значит ли это, что кандидаты от оппозиции не имели достаточного доступа к телевидению?

- По опыту других стран известно, что на парламентских выборах кандидатам работать сложнее, чем, к примеру, на президентских. И дело тут даже не в оппозиции или правящей партии - очень сложно для всех кандидатов.

Опросы, которые мы проводили здесь, - и я предполагаю, что в других городах та же картина, - показывают, что у людей возникали трудности даже с тем, чтобы назвать фамилии нескольких кандидатов. Даже кандидатов от тех партий, которые они предпочитают. Потому что здесь очень мало возможностей для рекламы, что не обязательно обосновано политическими соображениями, сколько структурными или также финансовыми.

Мы знакомы с различными способами привлечения внимания к себе в ходе избирательной кампании, а здесь это все еще на самом первоначальном этапе. По моим личным наблюдениям, когда вы едете по Астане, то видите очень, очень мало предвыборных плакатов, и это, в конечном счете, приводит к низкой явке избирателей.

- Какова, на ваш взгляд, в целом политическая конкуренция в Казахстане?

- Разнообразие партий всегда приветствуется. Конечно, еще не все идеально, но я признаю, что страна идет в правильном направлении. Как я уже сказал, мы внимательно наблюдаем за этим, не делаем никаких поспешных суждений, но мы, конечно, приветствуем факт роста конкуренции среди партий. Это, повторюсь, правильный шаг.

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