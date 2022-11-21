Токаев укрепляет легитимность: мнения о выборах в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев объявлен в понедельник, 21 ноября, победителем досрочных президентских выборов в Казахстане по итогам всеобщего голосования. Токаев получил свыше 82 процентов голосов избирателей. При этом явка на выборах была рекордно низкой, если сравнивать с предыдущими голосованиями в Казахстане - ниже 70 процентов.

Сам результат президентских выборов ожидаемо не стал сюрпризом для западных экспертов. "Абсолютно никаким сюрпризом - заранее было ясно, что Токаев выиграет выборы", - заметила в разговоре с DW эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Андреа Шмиц (Andrea Schmitz). "Ну какой сюрприз - ни в коем случае. Победа Токаева была очевидной. Речь прежде всего шла о том, чтобы укрепить его легитимность как внутри страны, так и за ее пределами", - заметил в интервью DW региональный директор Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане и Узбекистане Кристоф Мор (Christoph Mohr).

"Пессимизм" избирателей или, Все равно Токаев победит

Эксперты обратили внимание на заметное снижение явки избирателей, особенно в крупных городах - в Алматы явка была даже ниже 30%, в Астане - ниже 50, в целом по стране - на восемь процентных пунктов ниже показателей прошлых выборов. "Впервые была возможность голосовать против всех кандидатов, и ею воспользовались почти 6% избирателей. В комбинации с явкой в 69 процентов эти факты, возможно, были самыми интересными на этих выборах", - заметил Кристоф Мор.

Беате Эшмент Фото: ZOiS/David Ausserhofer

"Я только что вернулась из Алматы, мне бросилась в глаза атмосфера подавленности там, - поделилась своими наблюдениями научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment). - Многие люди не ждут, что что-то серьезно изменится. И выразить этот пессимизм можно как раз тем, что ты не пойдешь на выборы, тем более если на выборах нет никаких оппозиционных кандидатов".

Отсутствие реальных альтернатив вполне могло быть причиной низкой явки, согласна и Андреа Шмиц, так как остальные кандидаты на президентских выборах в Казахстане, по общему признанию, были элементарно незнакомы широким слоям избирателей. "Их не стали выбирать, потому что было непонятно, почему стоит отдавать за них свой голос. В целом, снижение явки я бы интерпретировала не столько как недостаток поддержки Токаева, а скорее как то, что избиратели считали, что все равно он победит", - говорит Шмиц.

Токаев и тоска по легитимности

Досрочные президентские выборы и проведенный ранее референдум по изменению конституции страны президент Токаев объяснял необходимостью получить кредит доверия от населения и "радовался тогда, получив это доверие", напоминает Беате Эшмент. "Конечно, как тут не задаться вопросом, сколько же доверия ему еще требуется и почему он постоянно пытается им заручиться. И тут я могу только повторить то, что говорили другие эксперты. Часть из них уверена, что Токаеву не хватает независимости от казахстанских элит, чтобы действовать самостоятельно, и поэтому ему приходится дополнительно вовлекать избирателей в политический процесс", - объясняет она.

Андреа Шмиц Фото: SWP

Предыдущими изменениями в конституции страны Токаев ранее ограничил полномочия президента всего одним сроком, но удлинил его до семи лет. "Он выиграл время для реформ и просигнализировал, что не собирается цепляться за власть", - комментирует последние изменения Андреа Шмиц из SWP. Теперь, после успешного переизбрания, задача Токаева заключается в том, чтобы держаться взятого им курса по двум направлениям, считает политолог: "Предотвратить возвращение клана Назарбаева к власти, а также реализовать обещанные реформы". Обещания реформ переизбранного президента в целом заслуживают доверия, считает Шмиц, хотя и предостерегает от "нереалистичных ожиданий, что спустя семь лет Казахстан превратится в совершенно другое государство". Но все опрошенные DW эксперты сходятся в том, что Токаев намерен реагировать на возникший у казахстанского общества запрос к изменениям. "Токаев заинтересован изменить то, что привело к недовольству, вылившемуся в январские беспорядки - то есть изменить систему в сторону большей прозрачности и справедливости. Он хочет пользоваться поддержкой населения", - уверена Андреа Шмиц.

Казахстан ищет новый баланс между РФ и Западом

За выборами в Казахстане Европейский Союз следил пристально, считает Беате Эшмент. "Мы видели, что перед выборами в страну приезжали Анналена Бербок (глава МИДа ФРГ. - Ред.) и Шарль Мишель (председатель Европейского Совета. - Ред.). Есть представление, что Казахстан может иметь большее значение для ЕС как поставщик энергоресурсов на фоне продолжающего кризиса из-за войны России против Украины", - анализирует Эшмент. И с точки зрения европейцев, считает Эшмент, итоги выборов в Казахстане, скорее, следует рассматривать как положительные. "Естественно лучше иметь дело с Казахстаном, которым правит не Назарбаев, а Токаев, делающий пусть и незначительные, очень осторожные, шаги по реформированию страны - но он хотя бы двигается в этом направлении. Хотя сегодня интерес в энергетическом сотрудничестве у ЕС выше, чем в реформах", - резюмировала эксперт ZOiS.

Кристоф Мор Фото: Friedrich Ebert Stiftung

Интерес ЕС к региону Центральной Азии и к Казахстану в частности резко вырос особенно в последнее время - как и интерес Астаны в том, чтобы на фоне войны РФ с Украиной "усилить европейский вектор" своей внешней политики, констатирует Кристоф Мор. Казахстану в принципе приходится перестраивать внешнюю политику, политику безопасности и даже экономику, уверен глава регионального бюро Фонда Эберта в Казахстане и Узбекистане Мор. "Это ни в коем случае не расторжение партнерства с Россией, а, скорее, требование действовать в рамках "реалполитик". Казахстану понятно, что Россия никуда не денется, и Астана старается найти новый баланс - усилить европейский вектор, избежать вторичных санкций Запада и при этом сохранить хорошие отношения с РФ", - резюмирует Мор.

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