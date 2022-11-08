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ЕС в целом и Германия в частности заинтересованы в постаках "зеленого" водорода из КазахстанаФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

ЕС и Казахстан подписали соглашение об энергопоставках

Александра Иванова
2 ч. назад

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен и премьер Казахстана Смаилов договорились на COP27 о расширении сотрудничества в сфере поставок энергии и сырья.

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Евросоюз и Казахстан расширяют совместную работу в сферах поставок энергии и сырья. Соответствующее соглашение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписали в понедельник, 7 ноября, на полях 27-й Конференции ООН по изменению климата, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что цель этого договора - обеспечить поставки определенных видов сырья и развивать производственные цепочки для вырабатывания водорода и изготовления батарей без ущерба для окружающей среды.

Ожидается, что совместные проекты ЕС с Казахстаном, например, в сфере горнодобывающих и нефтеперерабатывающих процессов, будут разрабатываться в течение ближайших шести месяцев.

Со своей стороны, Германия также заявила о желании сделать свое сотрудничество с Казахстаном более тесным. 

Новые экономические партеры ЕС

Зависимость ЕС от цепочек поставок, в частности из Китая, стала особенно заметна во время пандемии коронавируса. В то же время война РФ против Украины продемонстрировала высокую зависимость многих стран ЕС от энергоносителей из России. Сегодня Евросоюз пытается найти новых экономических партнеров.

Как сказала фон дер Ляйен в интервью телеканалам RTL и ntv, в рамках конференции по климату в Шарм-эш-Шейхе она намеревается также подписать соглашения о производстве "зеленого" водорода с Намибией и Египтом.

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что обсуждают партнерские проекты с такими странами, как Сенегал, Вьетнам, Индия и Индонезия.

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