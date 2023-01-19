  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевФото: Kazakh Presidential press office/SNA/IMAGO
ПолитикаКазахстан

Токаев распустил парламент и назначил досрочные выборы

Ольга Лебедева
22 мин. назад

Досрочные выборы в мажилис и маслихаты связаны с проведением конституционной реформы, которую граждане Казахстана поддержли на референдуме, заявил Токаев.

https://p.dw.com/p/4MQk1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палата парламента и местные представительные органы. Одновременно своим указом в четверг, 19 января, он назначил досрочные выборы в мажилис на 19 марта и сообщил, что выборы в маслихаты всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией. 

Досрочные выборы в связи с конституционной реформой

"Проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти", - отмечается в опубликованном на официальном сайте казахстанского президента заявлении.

В документе также указывается, что 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения пройдут также по смешанной избирательной системе, но в соотношении 50 на 50. Выборы в маслихаты районов и городов областного значения будут проводиться по системе одномандатных округов. Кроме того, значительно упрощена процедура регистрации политических партий.

Такая модель "позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти" и "создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества", заявила пресс-служба Токаева.

Протесты в Казахстане и конституционная реформа

Год назад, в январе 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые волнения, перешедшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями. В результате погибли 238 человек. После подавления кровопролитных волнений в стране в январе 2022 года Токаев предложил провести конституционную реформу.

Конституционные поправки предусматривают преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом. При этом обновленной Конституции Казахстана закрепляется равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе. Кроме того, в рамках конституционной реформы первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился конституционного статуса "елбасы" - "лидера нации". На референдуме в июне подавляющее число избирателей - более 77 процентов - поддержали поправки.

В ноябре 2022 года в Казахстане состоялись внеочередные президентские выборы, на которых Токаевполучил около 80 процентов голосов. Проведение досрочных выборов он обосновал необходимостью получить новый мандат доверия избирателей в связи с реформой конституции.

Смотрите также:

"Кровавый январь" в Казахстане: год спустя

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Триумф Токаева при низкой явке: наступит ли "казахский Горбачёв" на грабли Назарбаева? DW Новости (21.11.2022)

Триумф Токаева при низкой явке: наступит ли "казахский Горбачёв" на грабли Назарбаева? DW Новости (21.11.2022)

На досрочных выборах в Казахстане, почти год спустя после массовых беспорядков, убедительную победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Новым в нынешнем голосовании было избрание главы государства впервые сразу на 7 лет, но без права на переизбрание. Что критикуют западные эксперты на состоявшихся досрочных выборах? И какой будет внешняя политика Астаны?
21 ноября 2022 г.30:59 мин.
external

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?
Политика3 ноября 2022 г.48:32 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Европарламент в Страсбурге

Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - строгая женщина говорит, уезжающему от нее поросенку Петру (популярный мем, символизирующий желание эмигрировать из России): "Отдай трактор, свинья".

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Политика2 ч. назад
Галина Арапова, российская медиа-юрист и эксперт в области информационного права

Власть в РФ может заблокировать YouTube. Но нужно ли ей это?

Власть в РФ может заблокировать YouTube. Но нужно ли ей это?

Политика12 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Авиакатастрофа под Киевом. Wintershall уходит из РФ. DW Шоу

Авиакатастрофа под Киевом. Wintershall уходит из РФ. DW Шоу

Политика23 ч. назад61:43 мин.
Детский сад в Броварах, на который упал вертолет с руководством МВД Украины, 18 января 2023 года

Крушение под Киевом вертолета с главой МВД: что известно

Крушение под Киевом вертолета с главой МВД: что известно

Катастрофы4 ч. назад
Немецкий танк Leopard 2 в Литве

Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине

Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине

Конфликты12 ч. назад
Военные в аэропорту Гомы в Демократической Республике Конго

ЧВК Вагнера усиливает присутствие в Африке?

ЧВК Вагнера усиливает присутствие в Африке?

Конфликты12 ч. назад
На главную страницу