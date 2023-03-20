  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
На избирательном участке в Алматы
На избирательном участке в АлматыФото: Anatoliy Weiskopf/DW
ПолитикаКазахстан

Скажутся ли итоги выборов в мажилис на позициях Токаева

Анатолий Вайскопф Алматы
38 мин. назад

По информации ЦИК Казахстана, победу на выборах в парламент одержала партия власти "Аманат". Недовольных очень много. Как это может отразиться на позициях президента Токаева - в материале DW.

https://p.dw.com/p/4OxVw

Только после завершения предпраздничного перед Наурызом рабочего дня в 19.00 по времени Астаны Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила в понедельник, 20 марта, предварительные итоги голосования на прошедших в стране накануне парламентских выборах. Из них следует, что в нижнюю палату парламента страны (мажилис) прошли шесть из семи участвовавших в борьбе за депутатские мандаты политических партий. Официально опубликованные цифры во многом совпадают с результатами экзит-поллов, проведенных в день выборов тремя социологическими службами.

"Аманат" остается партией власти

По данным ЦИК, почти 54 процента или в соответствии с действующим законодательством 40 из 69 мест, отведенных для политических партий в мажилисе, получила правящая партия "Аманат" (в прошлом "Нур-Отан" Нурсултана Назарбаева). За ней следует аграрная партия "Ауыл" ("Село"), за которую отдали голоса более 10 процентов избирателей. Ей досталось восемь депутатских мандатов. По шесть мест в парламенте получили зарегистрированная только в конце прошлого года партия молодых топ-менеджеров крупных предприятий "Республика" и представляющая интересы крупного и среднего бизнеса Казахстана партия "Ак жол" ("Светлый путь"). За обе партии проголосовали чуть более восьми процентов избирателей.

Предвыборная агитация в Алматы
Предвыборная агитация в АлматыФото: Anatoliy Weiskopf/DW

Пять мест в мажилисе - у экс-коммунистов из Народной партии Казахстана (почти семь процентов голосов избирателей). С большим трудом, но сумела преодолеть законодательно установленный после Конституционного референдума 2022 года пятипроцентный барьер для прохождения в парламент оппозиционная партия социал-демократов. Впервые за почти 20 лет существования Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) ей досталось четыре мандата депутата мажилиса. Экологическая партия "Байтак" ("Простор") в парламент не попала.

Куда значительней выглядит победа партии "Аманат" на выборах по мажоритарной системе. Из 29 депутатских мест, которые определялись на выборах по одномандатным округам и где, кстати, было зарегистрировано наибольшее количество кандидатов, 22 оказались у представителей переименованной партии Нурсултана Назарбаева. Тем самым в обновленном после Конституционного референдума парламенте партия "Аманат" остается "руководящей и направляющей", в общей сложности занимая 62 из 98 мест в мажилисе.

Что заметили наблюдатели

Свою оценку прошедшим в Казахстане парламентским выборам дала и миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, опубликовав подробный 20-страничный отчет. Из него следует, что, наряду с явным прогрессом в организации выборов депутатов парламента и обеспечении равного доступа кандидатов к средствам массовой информации, в ряде случаев наблюдателями была замечена непрозрачность в проведении подсчета голосов. "Несмотря на то, что органы по проведению выборов провели подготовку эффективно, а голосование в целом было организовано гладко, наблюдались значительные процедурные нарушения, а важные меры безопасности часто игнорировались во время подсчета голосов и подведения итогов, что подрывало прозрачность процесса", - указывается в отчете миссии ОБСЕ.

Одновременно дана и негативная оценка деятельности 58 из 128 избирательных участков, на которых присутствовали ее наблюдатели. В частности, подчеркивается, что в 65 случаях члены участковых избирательных комиссий не смогли объявить общее число зарегистрированных на их участках избирателей, а во время подсчета голосов в 91 случае - "объявить выбор избирателя по каждому бюллетеню", тем самым "поставив под сомнение целостность избирательного процесса подсчета голосов".

Еще более критическую оценку прошедшим в Казахстане парламентским выборам дали члены общественного объединения "Бакыла" ("Обзор"), наблюдатели от которого присутствовали на 3000 избирательных участков страны. По их данным, в день выборов было зарегистрировано свыше 300 различных нарушений. Особенно часто они допускались в сельской местности. "Наблюдателям приходилось работать стоя. В кабинки для голосования заходили по два-три человека. Были случаи отказа в наблюдении за процессом подсчета голосов и выдачи протоколов", - указал на прошедшей в Алматы пресс-конференции представитель объединения независимых наблюдателей "Бакыла".

Почему не будет пересмотра итогов выборов?

Булат Абилов
Булат Абилов Фото: Anatoliy Weiskopf/DW

По мнению казахстанского политика Булата Абилова, несмотря на получение депутатских мандатов рядом журналистов и общественных деятелей, известных в стране своими оппозиционными взглядами журналистов и общественных деятелей, на прошедших выборах делалось все, чтобы победила партия власти "Аманат". "У нас в стране неожиданностей быть не может. Все сценарии итогов выборов уже давно известны. Прогнозируемо "Аманат" победил. И делалось все, чтобы это произошло", - заметил Булат Абилов в беседе с DW. При этом он добавил, что выявленные на выборах нарушения вряд ли приведут к пересмотру итогов голосования. "Никогда и никто у нас не будет объявлять выборы недействительными ни по участкам, ни по округам. Накажут отдельных провинившихся руководителей участков, переведут на другое место работы, и на этом все закончится", - подчеркнул известный политик, бывший в начале 2000-х годов одним из основателей партии "Ак жол".

Не верит в пересмотр итогов выборов, как и в какие-либо последствия для репутации объявившего реформы в стране президента Токаева, и политолог Данияр Ашимбаев. В своем комментарии для DW он заметил, что итоги нынешних парламентских выборов - это победа Касым-Жомарта Токаева. "Во-первых, все без исключения играли по тем правилам, которые он предложил. Во-вторых, те, кто в последнее время позиционировал себя жестким критиком президента и считал себя популярным у населения, не сумели набрать сколь-либо значимой поддержки у избирателей. То есть, действующий президент получил тот парламент, который хотел. В нем нет ярых сторонников прежнего "Нур-Отана" Назарбаева, но есть плюрализм мнений, которого в стране не наблюдалось с начала 90-х годов, что, наверняка, устроит всех, кто наблюдает за ситуацией в Казахстане", - подчеркнул в беседе с DW Данияр Ашимбаев.

Смотрите также:

Наступит ли Токаев на грабли Назарбаева?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Урок Казахстана: чему Токаев научил Лукашенко

Урок Казахстана: чему Токаев научил Лукашенко

Итоги протестов в Казахстане: многолетний правитель Нурсултан Назарбаев исчез с горизонта, а назначенный им президент Касым-Жомарт Токаев подавил протесты, обратился к ОДКБ, назначил новое правительство и объявил реформы. Транзит власти по "казахстанской модели" не работает? Можно ли сохранить автократию, пообещав реформы?
Политика14 января 2022 г.45:12 мин.
external

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?
Политика3 ноября 2022 г.48:32 мин.
external

Протесты и беспорядки в Казахстане: что на самом деле произошло год назад и что это принесло Токаеву (03.01.2023)

Протесты и беспорядки в Казахстане: что на самом деле произошло год назад и что это принесло Токаеву (03.01.2023)

Ровно год назад Казахстан потрясли события "кровавого января". Каким образом мирные экономические протесты переросли в массовые беспорядки? Как это повлияло в результате на баланс сил во власти? И стоит ли населению страны рассчитывать на реформы? Мнения экспертов - в сюжете DW.
Политика3 января 2023 г.04:17 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Реактивная система залпового огня HIMARS

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Конфликты12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Кто приезжал в Мариуполь? Си в Москве. DW Новости Шоу

Кто приезжал в Мариуполь? Си в Москве. DW Новости Шоу

Политика3 ч. назад59:28 мин.
Последствия войны в Украине: военные ВСУ стоят у гражданского здания в Херсоне, фото из архива

Помешает ли иммунитет президента арестовать Путина в ФРГ?

Помешает ли иммунитет президента арестовать Путина в ФРГ?

Политика4 ч. назад
Карикатура - карикатурный председатель КНР Си Цзиньпин выходит из самолета, к нему подъезжает трап в виде кремлевской стены

Самолет Си Цзиньпина: Кремль позаботился о мягкой посадке?

Самолет Си Цзиньпина: Кремль позаботился о мягкой посадке?

Политика5 ч. назад
На избирательном участке в Алматы

Скажутся ли итоги выборов в мажилис на позициях Токаева

Скажутся ли итоги выборов в мажилис на позициях Токаева

Политика38 мин. назад
На одном из избирательных участков в Алматы

Немецкий депутат оценил конкуренцию на выборах в Казахстане

Немецкий депутат оценил конкуренцию на выборах в Казахстане

Политика2 ч. назад
Пожары в Багдаде после ракетных ударов США по Ираку (Фото из архива)

Война в Ираке: ложь и нарушение международного права

Война в Ираке: ложь и нарушение международного права

Политика17 ч. назад
На главную страницу