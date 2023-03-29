Казахстан: новый парламент - новые проблемы

Перед депутатами нового состава парламента РК президент Токаев не стал прямо говорить о внешнеполитических проблемах, но в ряде пунктов своей программной речи дал понять об их существовании. Подробности - у DW.

В Казахстане начал работу избранный 19 марта новый состав парламента. В него вошли представители шесть из семи зарегистрированных политических партий страны, а также победившие в ряде одномандатных округов самовыдвиженцы. На открытии первого пленарного заседания, участие в котором помимо депутатов приняли продолжающие исполнять свои обязанности члены ушедшего в отставку правительства, с программной речью выступил президент РК Токаев.

Токаев: "мы верили в ложные отчеты"

В длившемся чуть больше часа выступлении Касым-Жомарт Токаев главным образом говорил о внутриполитической ситуации. По его словам, за минувшие годы в стране накопились сразу несколько серьезных проблем, которые предстоит решить в ближайшие пять лет. "Мы верили в различные концепции и программы. Верили в ложные отчеты о проделанной работе. Но самые важные и неотложные вопросы остались без внимания. Качество жизни людей по-прежнему не на высоте. Восторжествовала правовая несправедливость. Пропасть в доходах между бедными и богатыми увеличилась", - заметил Токаев, подчеркнув, что депутатам и членам правительства надо все это привести в порядок.

Касым-Жомарт Токаев Фото: Gavriil Grigorov/Tass/dpa/picture alliance

Обеспокоен Токаев и проблемой обеспечения водной безопасности, которая особенно заметна в южных и западных регионах Казахстана. По его словам, решить ее является стратегически важной задачей: "В дальнейшем проблема с водой может обостриться. Нам нужно предотвратить это. Сейчас правительство разрабатывает новый проект Водного кодекса. Особое внимание следует уделять эффективному управлению водными ресурсами и их защите".

Признал Токаев и серьезный дефицит в стране газа, и многочисленные проблемы в работе энергетической инфраструктуры, которая работает на пределе своих возможностей. "Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах. Во многих городах остро ощущается недостаток базовой инфраструктуры - дорог, линий электропередачи, газопроводов", - сообщил президент Казахстана, добавив, что в настоящий момент разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики, которая позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции.

Также Токаев впервые обозначил проблему приграничных территорий, откуда идет массовый отток населения, правда, при этом не уточнив, про какие именно приграничные территории идет речь: "Учитывая стратегическую важность данных районов, в рамках разрабатываемой по моему поручению Концепции развития сельских территорий следует предусмотреть конкретные меры по развитию приграничных территорий. Главная цель - снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей, придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов".

Вопросы международных отношений президент Токаев обозначил лишь косвенно. К примеру, он призвал депутатов не затягивать с принятием закона, который позволит вернуть в страну незаконно выведенные за рубеж активы. "Правительство и генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу парламент в ближайшее время принять его. Эти средства - внутренний резерв нашей экономики, который должен быть направлен исключительно на развитие страны", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Ранее DW сообщала о подозрительных активах некоторых казахстанских олигархов в Германии.

Айдар Алибаев Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Вдоль границы Казахстана с Россией "ничего нет"?

Заместитель председателя прошедшей в парламент Общенациональной социал-демократической партии Казахстана, экономист Айдар Алибаев в беседе с DW предположил, что поднимая тему энергетики и приграничных территорий, президент РК явно обозначил существующие взаимоотношения, прежде всего, с Россией. "Мы помним про предложения России о создании газового союза. Россия неоднократно говорила и о готовности начать строительство АЭС в Казахстане. Что касается приграничных территорий, мне доводилось бывать на границе с Россией. Вы знаете, это уже на грани пустыни. Там ничего нет. Одни старички свой век доживают. Земли захвачены латифундистами. И понятно, что такой нищий необустроенный регион - в случае чего - не способен ни на что", - поделился своим наблюдениями с DW Алибаев, выразив надежду, что деньги, которые будут выделены на развитие этих регионов, не будут разворованы.

Мнение заместителя председателя ОСДП совпадает с точкой зрения политолога Данияра Ашимбаева, который в комментарии DW обратил внимание на перекос финансирования регионов в пользу южных областей Казахстана. "Если мы посмотрим на любой бюджет последних лет, то увидим огромную разницу в финансировании между южными областями с центральными и граничащими с Россией северными или восточными областями Казахстана - хотя они составляют большую часть страны. Программа переселения людей с юга на север не сработала. Да, на юге и населения значительно больше, и теперь считается, что там родина национальной духовности, но ситуацию менять все же надо", - подчеркнул Ашимбаев, отметив, что президент Токаев впервые поднял эту проблему в таком ключе.

Важной назвал Ашимбаев и тему обеспечения населения товарным газом. Политолог напомнил, что именно с повышения цен на газ начались "январские события" 2022 года. "Проблема с газом до сих пор не решена, хотя вопрос о повышении цен на него давно назрел. Но чтобы не рисковать социальным обострением, цены на него заморозили. И сейчас, когда выборы прошли, будут искать выход из сложившегося положения дел. Такая же история с обеспечением населения теплом и электроэнергией. Износ оборудования уже катастрофический во многих регионах. И произошедшие минувшей зимой аварии в городах Экибастуз и Риддер это наглядно показали", - заметил в беседе с DW политолог Данияр Ашимбаев, отметив, что без инвестиций, в том числе и внешних, все эти вопросы решить чрезвычайно сложно.

Амиржан Косанов Фото: Privat

Токаев подверг критике политику Назарбаева?

В свою очередь, уверенно занявший второе место на президентских выборах 2019 года оппозиционный политик Амиржан Косанов пояснил DW, почему Касым-Жомарт Токаев во время выступления перед депутатами нового состава парламента не стал открыто говорить о международных отношениях Казахстана в сфере политики и экономики. По его мнению, в настоящий момент парламент не является решающим институтом в определении приоритетов по внешнеполитическим вопросам. "В последнее время Токаев очень много выступал на эту тему на различных форумах, в то время как в стране накопилось множество нерешенных внутренних проблем, которыми должны заниматься депутаты. Да и в нынешней архисложной геополитической ситуации, когда Казахстан оказался между несколькими центрами влияния, любое односложное предложение и уст президента может вызвать ненужную реакцию в многополярном мире", - подчеркнул Косанов. Вместе с тем он заметил, что во время своего выступления на открытии первой сессии нового парламента Токаев фактически открыто подверг критике действия на посту президента Нурсултана Назарбаева.

Кстати, вместе с критикой прежнего президента обращает на себя внимание и заявление Токаева по поводу проводимых в стране реформ. "Нам всем нужно понять очень важную вещь. Казахстан - единственная страна в этом геополитическом регионе, которая проводит масштабные реформы. Некоторые люди, в том числе и политики, говорят, что такие реформы могут угрожать Казахстану. Но я думаю, что все эти изменения нужны, прежде всего, для будущего страны", - заявил президент РК.

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