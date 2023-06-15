Казахстан возвращает украденные активы. Сигнал Назарбаеву?

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана - мажилиса 14 июня единогласно проголосовали за принятие закона "О возврате незаконно приобретенных активов". Его инициатором стал президент Касым-Жомарт Токаев. Еще в феврале 2022 года он поручил правительству разработать предложения по возврату в собственность государства незаконно полученных отдельными лицами средств, в том числе, выведенных за рубеж.

Для выявления активов "необъяснимого происхождения" разработанный правительством и принятый парламентом новый закон предусматривает создание специального ведомства при Генеральной прокуратуре. Оно будет тесно сотрудничать с постоянно действующей комиссией, в состав которой войдут депутаты парламента, члены правительства, общественные деятели и первые руководители силовых структур. Комиссия, в свою очередь, создаст специальный реестр на основании проведенного прокуратурой мониторинга и анализа информации, полученной от любых не запрещенных законодательством источников. В реестр будут внесены физические и юридические лица, подозреваемые в получении необоснованных богатств.

Кто в Казахстане богаче Трампа

По словам председателя комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанны Имашевой, в первую очередь проверять будут активы стоимостью выше 100 миллионов долларов, принадлежащие занимавшим высокие политические и государственные должности чиновникам, членам их семей и аффилированным с ними лицам. "По разным оценкам, от 162 до 200 человек владеют значительной частью богатств Казахстана. Есть и данные, что за рубеж незаконно выведены миллиарды долларов. Возникает вопрос, каким образом столь ограниченный круг людей сумел заработать такие суммы, в то время как большинство казахстанцев нельзя назвать богатыми?" - говорит в беседе с DW Снежанна Имашева.

Объектами проверки по новому закону могут стать приближенные Нурсултана Назарбаева Фото: Turar Kazangapov/Tass/IMAGO

Если проводящая проверку комиссия сочтет, что происхождение активов сомнительно, она будет принимать решение об их дальнейшей судьбе. "Нельзя просто взять и, как раньше говорили, раскулачить. Вполне возможно, что субъекты докажут законность приобретения активов или какой-то их части", - отмечает Имашева и обращает внимание, что для возврата государству незаконно полученных активов в законе предусмотрены несколько механизмов. "Есть добровольный возврат и принудительный. Если субъект отказывается вернуть незаконно приобретенное богатство, прокуратура обращается в гражданский суд. Если суд признает незаконность происхождения активов, они подлежат конфискации", - объясняет председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе.

Многие в Казахстане считают, что закон "О возврате незаконно приобретенных активов" в немалой степени направлен в адрес ближайшего окружения Нурсултана Назарбаева, который сложил полномочия президента в марте 2019 года. Эту точку зрения, курсирующую, в том числе, в в социальных сетях и независимых СМИ, косвенным образом подтверждает и Снежанна Имашева. "Пороговая сумма в 100 миллионов долларов, обозначенная в законе, применима к самым богатым казахстанцам. Это, конечно же, члены семьи первого президента, известные бизнесмены, имена которых на слуху. У нас ведь есть миллиардеры, которые богаче Трампа. Поэтому происхождение их активов проверят в первую очередь", - объяснила она DW.

Закон недостаточно проработан?

Несмотря на то, что закон "О возврате незаконно приобретенных активов" в парламенте страны был единогласно одобрен депутатами всех фракций, не все в Казахстане позитивно отнеслись к его принятию. Немало экспертов считают его недостаточно проработанным. Так, руководитель независимого фонда по возвращению активов "Елге Кайтуру" ("Вернуть в страну" - Ред.) Оразалы Ержанов в беседе с DW назвал в новом законе три пункта, которые, по мнению эксперта, могут позволить коррумпированным чиновникам уйти от ответственности.

Подозреваемые чиновники должны будут доказать законность активов Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

"Фактически речь идет об экономической люстрации. В созданном реестре должны быть указаны не только фамилия, имя, отчество и идентификационный номер внесенного туда человека, но и активы, на которые обратило внимание государство. Иначе это может привести к коррупционным злоупотреблениям со стороны тех, кто ведет реестр", - объясняет Ержанов.

Удивляет его и норма, в соответствии с которой включенные в реестр обладатели активов по желанию могут предоставить декларацию о доходах - эксперт считает, что это должно быть обязанностью. "Наконец, не совсем понятно решение по созданию управляющей компании и отдельного специального фонда для этих активов. Все средства, полученные от их реализации, вполне могут поступать на отдельный счет Национального фонда. Зачем нужна еще одна структура?" - недоумевает Оразалы Ержанов.

Впрочем, принятие парламентом закона эксперт считает прогрессом. "Есть надежда, что работа будет продолжена. Депутаты это пообещали, отметив, что надо запустить механизм, а уже осенью, с учетом выявленных фактов, внести на рассмотрение дополнения и изменения в принятый закон", - отмечает руководитель фонда "Елге Кайтуру".

Возможность внесения поправок, например, в виде понижения пороговой суммы для включения в реестр допускает и Снежанна Имашева. "Пока решено сосредоточиться на тех, у кого активы дороже 100 миллионов долларов. Будет сложно. Ведь это не только богатые, но и очень влиятельные люди, которые просто так со своим имуществом не расстанутся. Они будут нанимать сильных юристов и лоббистов. Но мы не намерены сдаваться", - заверяет в беседе с DW депутат парламента от правящей партии Amanat Имашева.

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