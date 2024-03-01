Единое время у всех. Как и зачем в Казахстане перевели часы

В Казахстане с 1 марта - единое время для всех регионов. Отныне вся страна будет жить в часовом поясе UTC+5. С какими проблемами при переходе на новое время столкнулись жители большей части Казахстана - у DW.

В ночь с 29 февраля на 1 марта пятнадцать из 17 регионов и 3 городов республиканского значения Казахстана перевели стрелки часов на час назад. Таким образом во всех регионах теперь единое время и вся страна будет жить в часовом поясе UTC+5. Ранее в Казахстане действовали два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6.

"Путешествие" во времени - в фактически 25-часовую ночь последнего дня зимы високосного года - для большей части жителей Казахстана началось с настроек своих гаджетов. Если у обладателей "яблочных" устройств, например, будильники поутру прозвенели в соответствии с новым временем, то значительная часть владельцев смартфонов с операционной системой Android были разбужены на час раньше. Оказалось, что большинство адаптированных к этой системе приложений и сервисов все еще ориентируются на время Восточного Казахстана UTC+6, в котором проживало более 80 процентов жителей Республики Казахстан.

Сбои и предупреждения

Попытки сменить часовой пояс на UTC+5 не у всех оказались сразу успешными. Устройства на платформе Android особенно предыдущих версий упорно возвращались на прежние настройки. Аналогичная история наблюдалась и с компьютерами. Причем работающих на всех без исключения операционных системах. Из-за этого "досадного недоразумения" рабочий день сетевых администраторов компаний, расположенных в центральных и восточных регионах Казахстана, начался с масштабных перенастроек всех электронных устройств. "Я уже в шесть утра был на работе. У нас хоть и небольшая компания, но все же имеется 37 различных устройств. Рабочий день начинается в девять утра. Шеф сказал, чтобы к этому времени все работало", - рассказал DW системный инженер одной из алматинских логистических компаний Радик Мустафаев. По его словам, компьютеры пришлось переустанавливать вручную, поскольку сервер time.windows.com продолжает синхронизировать на UTC+6.00 Астана. "Пока временно настроил на Кызылорду. Вечером проверю еще раз. Возможно, к тому времени и появится автоматическое определение единого часового пояса для всего Казахстана", - добавил Радик Мустафаев.

Так выглядел экран смартфона в Алматы после перехода на единое время Фото: Anatoly Weißkopf/DW

О возможных сбоях во время перехода Казахстана на единое время сообщили государственные структуры и банки. Накануне они распространили предупреждения о начавшихся технических работах. Было отмечено, что некоторое время ряд сервисов могут быть либо недоступны, либо возможны краткосрочные прерывания работы их веб-сервисов. И хотя подчеркивалось, что сбои будут наблюдаться максимум до 7 утра 1 марта, в социальных сетях появилось немало рассказов о недоступности ряда государственных онлайн-услуг даже в дневное время, а также и о неожиданных изменениях в цифровых документах, в которых появилась другая дата рождения пользователей. В государственных структурах возникшие проблемы напрямую увязали со сложностью синхронизации компьютерных систем.

Свои предупреждения распространили и авиакомпании, предложив пассажирам внимательно следить за расписанием рейсов и заранее приезжать на посадку. Подчеркивается, что корректировка расписания коснулась маршрутов в Алматы, Астану, Шымкент, Тараз, Усть-Каменогорск, Семей, Костанай и Петропавловск.

Что порекомендовали в правительстве

На возникшие проблемы с переводом компьютерных систем на единый часовой пояс отреагировали в правительстве Казахстана. Утром 1 марта в казахстанские СМИ пресс-службой министерства цифрового развития была отправлена "универсальная инструкция для корректировки времени на устройствах в связи с изменением часового пояса в Казахстане".

В инструкции отмечается, что общие рекомендации подходят для большинства операционных систем и устройств. В случае, если не удается автоматически обновить дату и время, используя сетевые службы времени, в правительстве предлагают "проверить наличие обновлений операционной системы", "переключиться на другую сетевую службу времени" или "проверить настройки часового пояса", предварительно убедившись, что "выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения".

Свои рекомендации жителям Казахстана в связи с переходом страны на единое время дали и специалисты министерства здравоохранения. В первые дни предложено увеличить время сна, соблюдать режим правильного питания, исключив из рациона жирную, острую, копченую пищу, фастфуд и сладости, а также больше двигаться и гулять на свежем воздухе.

Единое время во имя интеграции

Политолог Эдуард Полетаев уверен что, проблема со сбоями в компьютерных системах будет решена в ближайшие дни, а спустя месяц-два жители Казахстана привыкнут к единому времени. "Да, есть достаточно много недовольных особенно на востоке страны, где по идее должно быть +7 часов от Гринвича. Действительно, не совсем приятно, когда летом восход солнца в два часа утра, а закат зимой в три часа дня. Но я думаю, что население привыкнет. Ведь живут люди и в условиях Полярного дня и Полярной ночи. Главное, чтобы это не отражалось на их благосостоянии", - заметил в беседе с DW Эдуард Полетаев, назвав странными объяснения правительственных структур о пользе для здоровья произошедшего перехода страны на единое время.

По его мнению, переход на единый часовой пояс больше имеет политико-экономическое значение и напрямую связан с наметившейся интеграцией Центральной Азии. "Первая задача - унификация деятельности государственных структур страны. Не секрет, что чиновники западных областей Казахстана в своей работе ориентировались на время Астаны, которая жила на час раньше. Поэтому, когда осенью прошлого года на правительственном уровне стали рассматривать вопрос о едином времени, первоначально предполагалось, что оно будет UTC+6", - поделился информацией с DW казахстанский политолог.

Однако в итоге, считает он, возобладал внешнеполитический фактор. "В Казахстане, как и в других странах Центральной Азии, огромное значение придают развитию Транскаспийского транспортного коридора, который свяжет страны региона с Европой, - говорит Эдуард Полетаев. По его словам, после перехода всего Казахстана на UTC+5 стало одинаковое время, "что позволяет лучше координировать наблюдаемую постепенную интеграцию экономик государств региона". "Единое время облегчит логистику совместных грузоперевозок", - заметил Полетаев, обратив внимание, что руководители государств региона все чаще встречаются с лидерами других стран в формате "5+1". Кстати, ближайшие такие встречи ожидаются в первом полугодии текущего года, когда первые лица стран Центральной Азии проведут переговоры с руководством Японии, а затем и Европейского Союза.

Между тем, судя по первому дню перехода географически находящегося в четырех временных поясах Казахстана на единое время UTC+5, население страны по-прежнему выражает недовольство решением правительства. Ведь ни один государственный чиновник так и не отреагировал на обеспокоенность граждан, указывающих на вероятный значительный рост потребления электроэнергии в вечернее время из-за более раннего заката солнца в осенне-зимний период. Тем более что тарифы на электроэнергию постоянно растут. К примеру, с 1 марта на 10 процентов они выросли в Алматы, заметное повышение цен на электричество в 2024 году ожидается в Астане, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Североказахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Жетысуской областях. То есть, речь идет о тех регионах Казахстана, которые 1 марта и перешли на новое время.

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