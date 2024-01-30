Зачем власти Казахстана введут единое время для всей страны

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана будет установлено единое время UTC+5. В соответствии с постановлением правительства РК от 19 января, стрелки часов на час назад должны будут перевести Астана, Алматы, Шымкент, а также 12 из 17 областей республики, где в общей сложности проживает 80 процентов населения страны. Тем самым Казахстан станет на час ближе к Европе, но при этом на час отдалится от Китая, где единое время действует с 1949 года.

За последние 100 лет на территории нынешнего Казахстана, который географически расположен в четырех часовых поясах от UTC+3 на западе до UTC+7 на востоке, переводили стрелки часов в общей сложности 12 раз. Из них наиболее значимые реформы по изменению времени были проведены в 1957, 1980, 1991 и 1999 годах, в результате чего к 2000 году осталось только два часовых пояса - UTC+5 в западных регионах и UTC+6 в центральных и восточных областях страны.

Единый часовой пояс в РК предложили ученые

Инициатором нынешнего перехода всей страны на единый часовой пояс еще в 2020 году стал расположенный в Алматы Астрофизический институт имени Василия Фесенкова. Свое предложение астрофизики обосновали тем, что большая часть страны живет не по своему природному времени. Правительству идея понравилась. Но из-за пандемии COVID-19 ее реализация была отложена до середины 2023 года, когда была создана специальная комиссия из 60 человек, в которую вошли не только ученые, врачи и депутаты парламента, но и представители духовенства. Одновременно началась и разъяснительная работа среди населения.

"Основной ориентир для установления времени - это полдень. Официальные 12 часов дня не должны отличаться от астрономического полудня больше, чем на час. После перехода страны в пояс UTC+5 и Астана, и Алматы, и даже Усть-Каменогорск этот полдень захватят. Ну, скажем, фактически на востоке у нас будет 12.30. Но эта разница, в принципе, нивелируется астрономическими колебаниями в течение года", - процитировали казахстанские СМИ заявление заведующей лабораторией физики звезд и туманностей Астрофизического института Любови Шестаковой. По ее словам, наступает "исторический момент, когда большая часть страны может вернуться в свое поясное время", что будет удобно для транспорта и планирования, а также благоприятно скажется на контактах с другими странами.

Зимой в Шымкенте, 18 часов Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Лекарства лучше работают при едином часовом поясе?

Плюсы перехода всей страны в единый часовой пояс вслед за астрофизиками выявили и медики, точка зрения которых была решающей при отказе Казахстана от постоянного перевода часов на летнее и зимнее время в 2005 году.

К примеру, по утверждению заместителя главврача Восточно-Казахстанского многопрофильного центра онкологии и хирургии Анны Кухаревой, предстоящий переход всей страны на часовой пояс UTC+5 благоприятно скажется на здоровье жителей страны, поскольку они станут высыпаться. "Именно здоровый сон влияет на иммунитет человека. Казахстанцы с хорошим иммунитетом не подвержены хроническим заболеваниям. Это о вопросах профилактики", - заметила Кухарева на встрече с общественниками Восточно-Казахстанской области, добавив, что и назначаемые лекарственные препараты будут иметь большую эффективность из-за их привязки к биологическому часовому поясу.

О "приближении к природному часовому поясу"

Впрочем, все эти разъяснения преимуществ перехода страны на единый часовой пояс население явно не убедили. Показательной является статистика обсуждения предложенного правительством проекта изменений в постановление "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" от 2000 года на его официальном правительственном сайте. В течение трех часов онлайн-обсуждения проекта, которое было запущено 22 декабря прошлого года, за переход на единый часовой пояс проголосовали 87 человек, "против" высказались 945 жителей Казахстана. При этом голоса еще примерно двух тысяч казахстанцев правительственные модераторы рассматривать отказались, всякий раз подчеркивая, что, "согласно мнению ученых и врачей, для нормальной жизнедеятельности, сохранения психологического и физиологического здоровья наиболее оптимальным является проживания в часовом поясе, максимально приближенном к природному часовому поясу".

Юрист Владислав Тарасов из Усть-Каменогорска был одним из тех, чей голос при онлайн-обсуждении проекта модераторы учитывать не стали. "Я и не удивлен. Ведь как и подавляющее большинство голосовавших людей, я был категорически против этого постановления. По идее мы должны находиться в часовом поясе UTC+7. То есть, у нас забирают сразу два часа дневного света. В декабре-январе у нас солнце заходит от 16 до 17 часов дня, теперь же будет в три часа дня. Не лучше будет и летом, когда солнце будет вставать в 3 часа ночи", - поделился с DW своими наблюдениями житель административного центра Восточно-Казахстанской области. Он не сомневается, что из-за перевода часов ему придется платить больше за электроэнергию, которая все время дорожает.

Алматы, декабрь, 19 часов Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Единое время и органы пищеварения

Не в восторге от правительственного постановления и известный в Казахстане экономист, в прошлом заместитель председателя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Айдар Алибаев. В своем комментарии DW он заметил, что не видит какой-либо особой экономической целесообразности в переходе всей страны, протяженность которой с запада на восток составляет 2963 км, на единый часовой пояс.

"На мой взгляд, поскольку время передвигают в сторону пяти западных областей из имеющихся в стране двадцати регионов, это не является идеей казахстанских чиновников. Это делается с подачи западных консультантов, которым перевод часов ближе к общеевропейскому времени удобнее для контактов с правительством Казахстана. К тому же наша страна с точки зрения временного управления становится маленькой", - заметил Айдар Алибаев. Также, по его мнению, помимо иностранных инвесторов плюсы получат транспортники, метеорологи и где-то чиновники Астаны, которым не надо будет каждый раз вспоминать, что западные области страны живут в другом часовом поясе. Что касается большей части населения Казахстана, считает Алибаев, то оно приспособится довольно быстро. В то же время его смущает официальная аргументация в пользу перехода на единое время, которую он считает странной. "Оказывается, мы все время жили в опережающем времени. Поэтому у нас и онкология повышена, и много заболеваний дыхательных органов из-за этого фиксируется, и даже страдают органы пищеварения", - с изрядной долей сарказма заметил собеседник DW.

Схожей точки зрения придерживается и финансовый аналитик, экономист Айдархан Кусаинов. Он считает, что вопрос перехода Казахстана в единый часовой пояс носит больше политический характер, нежели экономический. "Мне кажется, что это попытка психологическо-моральной унификации страны. Чтобы прежде всего на западе страны не говорили, что "там в Астане свое время". Экономические выгоды если и будут, то незначительные. Ну, а население пошумит, и как говорят чиновники, привыкнут. Непонятны только все эти мудреные разъяснения. Будь я политтехнологом, просто сказал бы, давайте сделаем так - "одна страна, один часовой пояс", а не выдумывал бы какие-то наукообразные доводы", - заметил Кусаинов.

Между тем Владислав Тарасов отмечает, что немало жителей Усть-Каменогорска и других населенных пунктов Восточного Казахстана не собираются сдаваться, рассчитывая услышать мнение президента Токаева. "Президент страны все время говорит о создании "слышащего государства". Хотелось бы понять, а так ли на самом деле? Ведь противников перехода на единое время среди казахстанцев в разы больше его сторонников", - заметил уроженец Усть-Каменогорска.

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