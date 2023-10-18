Запрет хиджаба в школах: как отреагировали в Казахстане

В Казахстане вспыхнули споры вокруг введенного властями запрета на ношение хиджаба в школах. Вмешался в дискуссию даже президент Токаев. О реакции общества на нововведение - DW.

Опубликованный на сайте электронного правительства Казахстана официальный запрет властей на ношение хиджаба в общеобразовательных заведениях вызвал бурные дискуссии в стране. Об их участниках и высказываемых ими аргументах - DW.

"За" и "против" хиджаба в школах

"Требования к школьной форме запрещают ношение хиджаба, так как любая атрибутика, символ, элемент так или иначе подразумевает под собой пропаганду вероучения, к которому они относятся. Обеспечивающие равенства всех религий перед законом принципы светскости не допускают преимущество какой-либо религии", - указывается в дополненных 16 октября разъяснениях "правительства для граждан", в которых также подчеркивается, что запрет на ношение хиджаба распространяется и на учителей школ в Казахстане.

Несмотря на то, что в той же публикации на сайте электронного правительства отмечается, что за пределами школы указанные запреты не действуют, появление ограничений вызывало неоднозначную реакцию в казахстанском обществе. По официальным данным, почти 70 процентов населения Казахстана исповедуют ислам. Быстро появились как сторонники, так и противники введенных властями запретов.

Первые полностью согласны с позицией правительства, подчеркивая, что Казахстан - светская страна, а потому особых привилегий для какой-либо религии в ней быть не должно. Вторые уверены, что ограничения на ношение в школах хиджаба является ущемлением прав тех лиц, кто хочет это делать, и нарушает принципы свободы совести.

Противники нововведения демонстрирую свое несогласие в том числе и довольно радикальными методами. Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев подтвердил ранее появившуюся информацию, что только в Атырауской области из-за запрета на ношение хиджаба в школах их с начала сентября перестали посещать 150 девочек. А в Туркестанской области, как сообщается, двое мужчин избили директора местной школы за то, что она не допустила до занятий девочек в хиджабах.

Касым-Жомарт Токаев Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В полемику вмешался даже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На республиканском съезде педагогов в Астане он заявил, что школа - это образовательное учреждение, куда приходят получать знания, тогда как религиозные убеждения - частное дело граждан. "Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение", - подчеркнул Токаев. И заверил, что Казахстан был и остается светским государством.

"Никто же не запрещает носить крестики или тюбетейки"

Впрочем, слова президента, похоже, не смутили противников запрета на ношение хиджабов в школах. В соцсетях начался масштабный флешмоб, продолжающийся до сих пор. Его участницы-школьницы сжигают свои тетради, добиваясь права носить мусульманскую одежду или предлагают примерить хиджаб своим сверстницам прямо на улицах, отмечая, что "ни на что не променяют свои хиджабы". Присоединились к флешмобу и женщины из числа лидеров общественного мнения, разместив в соцсетях свои фото в хиджабах.

Тогжан Кожалы Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Среди поддержавших акцию - и член Общественного совета города Алматы Тогжан Кожалы. В беседе с DW она сообщила, что считает неправомерным введенный властями запрет. "Во-первых, надо понимать, что хиджаб - это в действительности платок, которым девочек в Казахстане покрывали с достижением ими половой зрелости, то есть с 13 лет. Здесь нет никакого религиозного подтекста.

Во-вторых, в законодательстве закреплено право на получение образования, а появившийся запрет - это искусственное препятствие для пользования этим правом. Почему вдруг платки стали мешать девочкам-мусульманкам приобщаться к светской жизни? Никто же не запрещает носить христианские крестики или тюбетейки. Фактически речь идет об определенной форме сегрегации", - полагает Кожалы. По ее словам, если и вводить запреты, то только на закрытые мусульманские женские одежды - никаб, чадру и паранджу, которые не позволяют идентифицировать личность.

"Надеть хиджаб - это всегда осознанный выбор"

Окончившая много лет назад школу ислама при центральной мечети Алматы медсестра одной из больниц города Акбопе Ыхыласова, в свою очередь, говорит, что, по ее наблюдениям, надевающие никаб и чадру женщины по характеру сильно отличаются от тех, кто носит хиджаб.

Мечеть в Алматы Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"В последнее время девушек и женщин в никабах и чадре стало очень много, я постоянно вижу их в автобусах и метро. Они с нами не хотят разговаривать, на наши вопросы отвечают грубо, ругаются все время. Я сомневаюсь, что они настоящие мусульманки. Наши учителя в мечети говорили, что истинный ислам не приемлет вражды, как не приемлет и фанатизма", - поделилась Ыхыласова. И добавила, что ранее казашки никогда не закрывали свои лица и кисти рук.

Не приветствует она и призывы к девочкам-школьницам из-за запрета хиджабов бросить учебу. "Надеть хиджаб - это всегда осознанный выбор. Но в мусульманских семьях девочки даже в 16 лет еще подвержены влиянию родителей. Нельзя лишать их детства. Пусть вначале выучатся, а потом сами решат, готовы ли они читать намаз пять раз в день или нет", - пояснила Акбопе Ыхыласова, у которой пять дочерей.

Вместо школы - в медресе?

Между тем Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) предложило свой выход из сложившейся ситуации. По словам верховного муфтия Казахстана Наурызбая кажы Таганулы, желающие носить хиджаб девочки могут с 10 класса продолжить учебу в медресе.

"Такая возможность предусмотрена. Там преподают религиозные и светские предметы по стандарту министерства просвещения для колледжей", - пояснил свое предложение верховный муфтий. Возражений со стороны властей по поводу инициативы Наурызбая кажы Таганулы пока не последовало, хотя запрет на ношение хиджаба распространяется на все без исключения образовательные учреждения Казахстана.

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