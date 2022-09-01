Изучение русского языка в Казахстане: что поменял Минпрос

В Казахстане в школах с казахским языком обучения русский теперь будут преподавать не с первого класса, а со второго. В русских школах программа почти не поменяется. Подробности - у DW.

Министерство просвещения Казахстана приняло решение о том, что с нового учебного года в первых классах школ с государственным казахским языком обучения из расписания убраны уроки иностранных языков - английского и русского, который прежде входил в обязательную программу всех начальным школ Казахстана.

При этом в школах с русским языком обучения преподавание казахского языка не меняется - оно начинается с первого класса. В казахских же школах русский язык теперь начнут изучать со второго класса - по прежней программе и по одиннадцатый класс. А английский или другой иностранный - и в русских, и в казахских школах - с третьего класса. Особой критики нововведения не видно. Подробности - у DW.

Родители выбирают для первоклашек школы с казахским языком обучения

По данным министерства просвещения, в Казахстане 1 сентября за парту сядут около 3,6 млн школьников. Из них в первый класс пойдут почти 400 тысяч детей, что является рекордом для страны. Всего в РК свыше 7500 школ, из которых в 3700 обучение ведется на казахском языке, в 1200 - на русском, а более 2000 школ имеют смешанную казахско-русскую форму обучения.

В новом учебном году в Казахстане в первый класс пошли почти 400 тысяч детей Фото: Anatolij Weißkopf /DW

При этом в министерстве отмечают, что в новом учебном году 70 процентов родителей первоклассников выбрали для своих детей школы с казахским языком обучения. В наибольшей степени это проявилось в Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Улытауской областях.

Заметный рост числа учащихся в школах с казахским языком обучения, по оценкам наблюдателей, во многом и предопределил решение министерства просвещения Казахстана пойти на вышеописанные изменения в программе обучения, которые вызвали негативную реакцию ряда российских СМИ и Tlegram-каналов.

Позиция министерства просвещения Кахахстана

Однако в министерстве просвещения не сомневаются в своей правоте. "В школах Казахстана по предложениям методологов и ученых изменены подходы к изучению второго и третьего языков. В результате проведенных исследований и анализов мы увидели, что ученику 1 класса сложно освоить сразу три языка, тем более графику и правописание на трех языках одновременно.

Изучение же родного языка - как первого - является основой для легкого изучения других. Учитывая принадлежность казахского, русского и английского языков к совершенно разным языковым группам, данный подход соответствует возрастным особенностям обучающихся и не вызывает затруднений в восприятии графики этих языков", - так прокомментировали DW новшество в министерстве.

Одновременно было подчеркнуто, что при принятии решения им учитывался опыт таких стран, как Япония, Финляндия, Китай и Франция, где детей не обучают иностранным языкам до 10 лет. "Знание первого языка является фундаментом для успешного овладения вторым и иностранным языками. Поэтапное внедрение второго языка будет способствовать предотвращению негативного влияния языков друг на друга", - пояснили в министерстве просвещения.

"Почему русский, а не, скажем, немецкий?"

По мнению директора одной из школ Алматы с русским языком обучения Ольги Прокопьевой, принятое министерством просвещения решение - правильный шаг в сторону улучшения качества школьного образования в Казахстане. "С точки зрения психофизиологических особенностей детей младшего школьного возраста, это решение очень верное. В первых классах с казахским языком обучения будут уроки только на родном языке. В школах с русским языком обучения остаются уроки казахского как государственного языка страны. Английский добавляется в третьем классе. Просто не будет как раньше изучения сразу трех языков в один момент", - уточнила Прокопьева.

На праздновании Дня единства народа Казахстана, май 2022 года Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Выпускник МГУ и Российского университета дружбы народов (РУДН), историк и политолог Руслан Тусупбеков также поддерживает нововведение. "Вы представьте, шестилетние дети еще свой родной язык толком не освоили, а их уже заставляют учить иностранный. Особенно это сложно для детей из сельской местности, для которых русский - это совсем чужой язык. Поэтому я приветствую этот шаг", - сообщил Тусупбеков в интервью DW. И обратил внимание и на политический аспект нововведения.

По его наблюдениям, русский язык после распада соцлагеря, а теперь и начала войны в Украине значительно потерял свою популярность в мире. "Давайте глянем на статус русского языка в мире. Если в конце 80-х годов он был очень популярен, то сейчас резко потерял былые позиции, в том числе из-за войны в Украине и неоднозначно воспринимаемых заявлений Путина. Так почему сейчас надо обязательно учить русский, а не, скажем, немецкий?", - задал риторический вопрос казахстанский историк и политолог.

По его мнению, в казахских школах надо вообще отказаться от обязательного изучения русского языка: "Пусть школьники и их родители выбирают его на добровольной основе, как один из иностранных. И надо дать им это право. Никто не говорит, что русский язык совсем не нужен. Он нужен, хотя бы потому, что в Казахстане спокойно живет 3,5-миллионная русская диаспора. Но не в обязательном порядке".

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