Эпидемия кори в Казахстане: что вызвало и как с ней борются

В Казахстане зафиксировано около 19 тысяч случаев заболевания корью. Минздрав активно призывает население вакцинироваться. О сложившейся ситуации, а также о причинах, вызвавших эпидемию - DW.

Власти Казахстана настойчиво призывают население сделать прививку от кори, чтобы сдержать распространение эпидемии этого заболевания. По данным Минздрава, на начало декабря в стране уже выявлено около 19 тысяч случаев кори.

Между тем противники вакцинации выражают недовольство качеством закупленной властями индийской вакцины. О причинах эпидемии кори и о том, как Астана борется с ней и с антиваксерами - DW.

Ситуацию власти Казахстана называют сложной

Первые случаи заболевания корью в этом году в Казахстане выявили еще в марте. Тогда главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова заметила, что в Минздраве обеспокоены зарегистрированной вспышкой кори, которая лабораторно была подтверждена в 20 случаях в семи регионах страны. Тогда же было сказано, что корь в Казахстан была завезена из Египта, Турции и России.

Однако остановить распространение по стране этого передающегося воздушно-капельным путем острого вирусного заболевания местному Минздраву так и не удалось. В июле сообщалось уже о регистрации двух тысяч случаев заболевания корью. В начале ноября - о 13 тысячах заболевших. Сейчас, как рассказала на брифинге 1 декабря глава министерства здравоохранения Ажар Гиният, их число приблизилось к 19 тысячам.

Так выглядит под электронным микроскопом вирус кори Фото: Imago Images/Science Photo Library

Сложившуюся ситуацию Гиният назвала очень сложной. По данным Минздрава, в данный момент корь выявлена во всех регионах страны, больше всего заболевших в южных и западных областях Казахстана, включая Алматы и Шымкент. Эпидемий происходящее власти не называют.

По словам Ажар Гиният, для предотвращения распространения кори с 6 ноября в Казахстане началась массовая иммунизация населения. "Наша сегодняшняя главная задача - не допустить летальных случаев и осложнений от кори. Поэтому всех маленьких детей мы в обязательном порядке госпитализируем в стационары, где наблюдаем их в течение трех-четырех дней", - отметила министр. И уточнила, что среди заболевших 82% составляют дети до 14 лет, из которых 83% ранее не были привиты от кори.

Антиваксеры и недовольство индийской вакциной

Однако объявленная вакцинация, агитацию за которую можно наблюдать повсюду, в том числе и на станциях метро в Алматы, пока не дала ожидаемого результата - казахстанцы не спешат массово прививаться против кори. Власти винят в этом вновь активизировавшихся в соцсетях антиваксеров, численность которых, впрочем, никому неизвестна.

Реклама в метро в Алматы, призывающая сделать привику от кори Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Особо заметные в Instagram и TikTok противники вакцинации не только поставили под сомнение необходимость ее проведения, но и подвергли критике действия правительства Казахстана, закупившего в Индии 1,5 миллиона доз вакцины против кори на безальтернативной основе. Высказывания антиваксеров, судя по всему, влияют на общественные настроения.

"Моей внучке 12 лет, и я не допущу ее иммунизации какой-то непонятной индийской вакциной. Во-первых, эта вакцина содержит желатин, что ее производитель и не скрывает. Во-вторых, я подозреваю, что в ней есть еще и ртутьсодержащий мертиолят. Я бы могла согласиться на американскую или бельгийскую вакцину от кори, но их нет ни в государственных, ни в частных поликлиниках - только индийская для развивающихся стран", - заявила DW рассматривавшая агитацию Минздрава в алматинском метро женщина лет 60-ти, которая представилась школьным учителем Жанарой Калдыбековной.

Ответ Минздрава критикам вакцины

В министерстве здравоохранения на критику антиваксерами индийской вакцины против кори отреагировали с раздражением. И на брифинге 1 декабря в Алматы, и на пресс-конференции в Астане тремя днями ранее министр Ажар Гиният уделила немало времени необходимости применения этого препарата, сообщив, что он используется в 70 странах мира.

"В нашей стране уже 10 лет пользуются данной вакциной. За эти годы побочных эффектов или осложнений не было. Препарат сертифицирован ВОЗ и рекомендован для применения детям. Мы стараемся все вакцины, которые применяются ежегодно, не менять", - заявила на пресс-конференции министр здравоохранения, выразив надежду, что вместе со СМИ ее ведомству удастся победить антиваксеров.

"Мы делаем свою работу. Мы работаем с населением, говоря о заболеваниях, последствиях, профилактике, и всегда указываем, что предупредить заболевание легче, чем лечить", - добавила Гиният. По ее словам, массовая вакцинация позволит к концу декабря стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Казахстане, а в январе 2024 года снизить число заболевших корью. А вот отказ от вакцинации, предупредила министр, может привести к вспышкам таких забытых опасных заболеваний, как коклюш, дифтерия, полиомиелит и столбняк.

По информации Минздрава Казахстана от 29 ноября, плановую вакцинацию против кори должны пройти 600 тысяч человек, которые составляют 84% от всех подлежащих иммунизации жителей страны. Речь идет о детях в возрасте от года до 6 лет. Пока же удалось вакцинировать лишь 118 тысяч детей.

Причины нынешней эпидемии кори

Между тем на портале онлайн-петиций Казахстана со ссылкой на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2021 года по делу "Вавричка и другие против Чехии" (суд признал обязательную вакцинацию законной и временами необходимой в демократическом обществе. - Ред.) появился призыв к руководству страны о введении ответственности для родителей, отказывающихся без уважительных причин от вакцинации своих детей.

Бывший глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов считает заявления нынешнего руководства этого ведомства об опасности кори "в принципе очевидными", поскольку вспышки заболеваемости ею в стране наблюдаются довольно часто. По официальным данным, самые сильные из них были в 2005 году (зафиксировано 16 119 случаев) и в 2019 году (13 326 случаев).

"Причин же нынешней вспышки несколько - рост количества отказов от вакцинации и нередко безосновательных медицинских отводов, нарушение графиков закупки и доставки вакцины и нарушения в ходе самой процедуры вакцинации", - пояснил в интервью DW бывший министр здравоохранения.

Выбор властей в пользу индийской вакцины от кори экс-министр не прокомментировал, сославшись на отсутствие информации о проведенных от имени государства централизованных закупках. "В целом, индийские вакцины часто закупаются. И они должны быть сертифицированы Минздравом при ввозе в обязательном порядке", - уверен Биртанов.

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