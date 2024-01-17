Только наличка? Почему в Казахстане отказываются от безнала

После новогодних праздников население Казахстана столкнулось с новой реальностью - предприниматели стали массово отказываться от безналичных платежей. Небольшие магазины, таксисты, салоны красоты и продавцы на рынках за свои товары и услуги стали просить исключительно наличные деньги. Возникшая ситуация вызвала бурное обсуждение у жителей страны, поскольку многие из них уже практически перестали носить с собой наличку, предпочитая при расчетах использовать мобильные переводы, оплату по QR-кодам, NFC и банковским картам. По официальным данным министерства финансов Казахстана, в 2023 году 86 процентов всех платежей в стране осуществлялось по безналичному расчету. Достаточно сказать, что мобильными переводами стали пользоваться даже пожилые люди, которые продают на обочинах выращенные у себя на приусадебных участках овощи и фрукты.

Непопулярный шаг у предпринимателей

По словам владеющего придомовым магазином в одном из микрорайонов Алматы бизнесмена по имени Аскар, пойти на непопулярный у его постоянных покупателей шаг его заставили новые правила, которые вступили в силу с 1 января 2024 года. "Во-первых, власти объявили о прекращении действовавшего с 2019 года моратория на проверки малого бизнеса. Теперь можно вполне ожидать неожиданных визитов от пожарных, санэпидстанции и других гостей. По прошлому опыту своих знакомых знаю, что эти проверяющие могут запросто найти повод для штрафов. Во-вторых, теперь будут проверяться все без исключения мобильные переводы с целью выявления незаконного предпринимательства", - сказал Аскар. Он подчеркнул, что его не особенно волнуют введенные правила, по которым предпринимателями объявляются все те, кто ежемесячно получает больше ста мобильных переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев - в этом плане у Аскара "всё чисто".

Но его сильно беспокоит вероятное выявление запущенной правительством системой контроля мобильных переводов превышения установленного в стране порога НДС для упрощенной сдачи декларации и обязательной регистрации предприятий. "У меня вся семья работает на магазин. Без выходных, праздников и отпусков с 9 утра до 11 вечера. Выживаем, как можем, и экономим на всем. Нанять бухгалтера нам не по карману. Поскольку у нас в день, в среднем, от 50 до 70 покупателей, которые приобретают товаров на сумму от трех до семи тысяч тенге, по итогам проверок мобильных переводов мы запросто можем попасть под превышение этого порога НДС. А за это полагается огромный штраф", - беспокоится Аскар, добавляя, что по этим причинам он всерьез подумывает о закрытии магазина, которому отдал пять лет ежедневного труда всей своей семьи.

Предложения правительству

Ранее активно занимавшийся бизнесом лидер находящейся на стадии регистрации партии Namys Санжар Бокаев в своем комментарии DW заметил, что понимает страхи предпринимателей, которые стали отказываться от безналичных расчетов. "Все они хотят работать легально. И я думаю, что к концу 2024 года две трети бизнесменов откажутся от "серых" схем, ради чего правительство и приняло нововведения. Но произойдет это только в том случае, если правительство, которое по факту само оказалось неготовым к новым условиям, перестанет ломать бизнесменов через колено. Необходимо менять подходы к предпринимателям. Пока же наша налоговая политика сейчас носит исключительно карательный характер", - говорит Санжар Бокаев. По его словам, в настоящий момент предприниматели Казахстана должны выплачивать свыше 70 различных налогов, считать которые достаточно сложно. При этом за любой допущенной ошибкой в расчетах сразу же следуют штрафы и аресты счетов не только компаний, но и их руководителей.

"Взять тот же порог по НДС. Он установлен на уровне 20 тысяч МРП (месячных расчетных показателей. - Ред.) в год. С января 2024 года он составляет 73 млн 840 тысяч тенге (149 500 евро. - Ред.). Это очень мало даже для небольшого магазинчика у дома, в котором обслуживается до ста человек в день. Учитывая, что цены на товары значительно выросли, его превышение стало чуть ли не обыденным делом. А за это полагается обязательный штраф в размере 15 процентов от оборота. Получив такой штраф любой бизнесмен оказывается перед угрозой разорения", - отметил Санжар Бокаев.

На одном из рынков в Алматы Фото: Alexander Korolev/DW

Он считает, что порог по НДС должен быть повышен минимум в 3 раза, а во-вторых, уменьшить для микробизнеса число налогов до двух-трех, сделав их понятными для каждого жителя страны. Кстати, по распространяемой предпринимателями Казахстана в соцсетях информации, по итогам 2023 года к ответственности за превышение порога по НДС в различных регионах страны привлечены 3500 предпринимателей, которые должны выплатить в бюджет 16 млрд 600 млн тенге или более 33,5 млн евро.

Есть и у Санжара Бокаева, и у Аскара, и у большого числа предпринимателей претензии и к банкам, которыми правительство тоже должно заняться. Отмечается, что банки в Казахстане берут слишком высокую комиссию за платежи через QR-коды и POS-терминалы. "За то, что я провожу безналичные платежи, один банк берет с меня комиссию в размере полутора процентов за каждую транзакцию, а другой почти три процента. Если точнее 2,69 процента. Я работаю по так называемому "упрощенному режиму налоговой отчетности". Ставка составляет 3 процента. Получается, что банк берет с меня почти столько же, сколько и налоговая служба", - заметил владелец придомового магазина Аскар, отметив, что это одна из причин, из-за которой он периодически поднимает цены на свои товары и предлагает скидки до пяти процентов тем, кто платит наличными деньгами.

На складывающуюся ситуацию с отказом предпринимателей принимать популярные у населения безналичные платежи обратили внимание и депутаты парламента. К примеру, представляющая интересы казахстанских предпринимателей партия "Ак жол" (Светлый путь. - Ред.) уже несколько раз не только предлагала и в 2024 году продлить мораторий на проверку микробизнеса, но и вообще отказаться от практики устанавливать тотальный контроль над предприимчивыми людьми из сферы уличной торговли и бытовых услуг. "Мне кажется, что наши налоговые органы не в ту сторону делают закон. Они идут к ужесточению администрирования. Это тотальный контроль, который затрудняет вести бизнес и противоречит либеральной экономике", - прокомментировал возникшую с начала января проблему на своем телеграм-канале лидер парламентской партии "Ак жол" Азат Перуашев.

Позиция правительства

Но правительство Казахстана, похоже, отступать не намерено. Начиная с 4 января, через СМИ и лидеров общественного мнения в соцсетях оно регулярно призывает жителей страны сообщать в фискальные органы обо всех случаях отказа бизнесменов принимать безналичные платежи. Подчеркивается, что за выявленный отказ предпринимателей ждет административная ответственность - вначале в виде предупреждения, а при повторном случае в виде штрафа в размере 40 МРП или почти 150 тысячам тенге (около 300 евро). Тех же, кто будет работать только по безналичному расчету, правительственные чиновники обещают исключить из сферы контроля, уверяя, что она сформирована на основе автоматизированной системы, исключающей влияние человеческого фактора.

В одном из магазинов Алматы. Цены на товары в Казахстане растут Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Однако, судя по многочисленным постам предпринимателей в социальных сетях, они мало верят обещаниям членов правительства Казахстана. Среди них широко распространено мнение, что своими нововведениями правительство спровоцировало очередной виток роста цен, что способно вызвать недовольство у населения. "Я вполне допускаю, что для того, чтобы минимизировать свои выросшие расходы на администрирование представители микробизнеса поднимут цены на свои товары и услуги. Это отразится на настроениях рядовых граждан, которые уже недовольны ухудшением своего материального положения. Но ожидать массовых протестов пока не следует. Возникшее недовольство, скорее всего, получит отложенный эффект, который получит свое отражение в другой нештатной ситуации, которая и выведет на улицы рассерженных казахстанцев", - прокомментировал DW публикации в социальных сетях Санжар Бокаев.

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