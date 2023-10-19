  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Казахстан запретил экспортировать в РФ 106 видов товаров

Анастасия Штайнмиллере
19 октября 2023 г.

Россия больше не сможет закупать в Казахстане дроны и электрочипы в обход санкций Евросоюза.

https://p.dw.com/p/4XkJi
Российский дрон
Российский дронФото: Yuri Smityuk/TASS/dpa/picture-alliance

Казахстан запретил вывозить в Россию 106 видов товаров, которые могут быть использованы российскими вооруженными силами в ходе войны против Украине. Об этом заявил в четверг, 19 октября, вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Под запрет подпадают, в частности, беспилотные летательные аппараты, а также электрочипы и другая специализированная электроника, которая может применяться в военных действиях, пишет издание KazTAG. Ограничения касаются товаров как казахстанских, так и иностранных производителей.

О прекращении поставок в Россию товаров военного назначения власти Казахстана объявили еще в мае 2022 года. Однако в министерстве иностранных дел страны признали, что некоторые частные компании продолжают реэкспортировать запрещенные товары, которые в итоге попадают в зону боевых действий в Украине. Представители МИДа подчеркнули, что казахстанские власти пытаются пресекать подобные сделки.

Намерение Астаны ограничить возможность РФ закупать товары околовоенного назначения через Казахстан подтвердил и президент страны Касым-Жомарт Токаев. После переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 28 сентября он заявил, что Астана продолжит следовать санкционному режиму, введенному в отношении России странами Запада.

Смотрите также:

Барахолка в Алматы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Казахстан запретил экспорт 106 видов годных к использованию в войне товаров в Россию

kaztag.kz