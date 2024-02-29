Казахстан официально перешел на единый часовой пояс

На всей территории Казахстана с 1 марта установлено единое время - UTC+5. Теперь страна стала на час ближе к Европе.

На всей территории Казахстана в ночь на пятницу, 1 марта, официально установлено единое время UTC+5. Согласно постановлению правительства страны, стрелки часов были переведены на один час назад в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях.

Ранее в Казахстане действовали два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6, причем большая часть его территории находилась в зоне UTC+6. После перевода часов весь Казахстан стал на один час ближе к Европе, но при этом на один час отдалился от Китая, где единое время действует с 1949 года.

Единый часовой пояс в РК предложили ученые

Инициатором перехода Казахстана на единый часовой пояс еще в 2020 году стал Астрофизический институт имени Василия Фесенкова, расположенный в Алматы. Астрофизики обосновали свое предложение тем, что большая часть страны живет не по своему природному времени.

Переход на UTC+5, как считают в правительстве, является "наиболее правильным и оптимальным вариантом", при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к природному.

Многие жители не видят смысла в едином часовом поясе

Решение ввести в Казахстане единый часовой пояс вызвало недовольство у части населения страны. Об этом свидетельствует статистика обсуждения проекта изменений в постановление "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" от 2000 года, предложенного правительством, на официальном правительственном сайте.

В течение трех часов онлайн-обсуждения проекта, которое началось 22 декабря 2023 года, за переход на единый часовой пояс проголосовали 87 жителей Казахстана, против высказались 945 человек. При этом рассматривать голоса еще примерно 2000 казахстанцев правительственные модераторы отказались.

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