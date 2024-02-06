В Казахстане новый премьер. Кто он и что при нем изменится?

Отставку правительства Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым многие казахстанские эксперты если и ожидали, то не раньше апреля-мая текущего года. И дело не столько в критике, которой подвергались практически все члены правительства за нерасторопность в выполнении поручений президента Касым-Жомарта Токаева в рамках объявленных им политических и экономических реформ. Считалось, что до ухода в отставку кабинет министров Алихана Смаилова должен был хотя бы организовать работы по противодействию ожидаемым паводкам на севере страны из-за интенсивного таяния снега, и успешно провести особо важную для экономики Казахстана посевную кампанию.

За что отправили в отставку правительство

Впрочем, в середине прошлой недели в ряде казахстанских изданий появились осторожные предположения, что вопрос об отставке сформированного сразу после январских событий 2022 года правительства Смаилова, может быть поднят сразу после 7 февраля. Именно на этот день назначено расширенное заседание правительства с участием президента Токаева, на повестке дня которого особым пунктом выделен отчет Кабмина об итогах социально-экономического развития страны в 2023 году. По идее Алихан Смаилов должен был объяснить причину роста инфляции, которая выше, чем даже у воюющей Украины, а также дать разъяснения по поводу фактического провала выполнения поручений данных президентом страны. Например, по взаимодействию исполнительной ветви власти с населением, явно недовольным правительственными инициативами в сфере налогообложения, увеличения тарифов на коммунальные услуги, здравоохранения и образования.

Резиденция президента Казахстана Ак-Орда в Астане Фото: Kalizhan Ospanov/Xinhua/picture alliance

Но полноценного "разбора полетов" работы правительства теперь не получится. Во второй половине дня 5 февраля после встречи Алихана Смаилова с Касым-Жомартом Токаевым на официальном сайте президента Казахстана появился указ, сообщающий о принятии отставки правительства страны. Одновременно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен этнический украинец Роман Скляр, который в кабинете министров Смаилова был его первым заместителем. Практически сразу же в казахстанских СМИ и популярных телеграм-каналах появились имена вероятных претендентов на пост премьер-министра. Помимо Романа Скляра, были названы имена спикера нижней палаты парламента Ерлана Кошанова, министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, еще одного из шести заместителей премьер-министра - Серика Жумангарина и акима (мэра) Алматы Ерболата Досаева.

Но ни один прогнозов не подтвердился. Во время состоявшегося во второй половине дня 6 февраля экстренного пленарного заседания Мажилиса президент Токаев согласился с предложением правящей партии "Аманат" (ранее "Нур-Отан") одобрить в качестве премьер-министра кандидатуру руководителя своей администрации Олжаса Бектенова.

При этом Токаев объяснил, почему отправил в отставку Алихана Смаилова. "Правительство должно играть новую, важную роль оперативно принимать решение, предпринимать действенные шаги. Нужно принимать смелые твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики на благо нашего народа. Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Итог последовавшего за выступлением президента Казахстана голосования парламентариев показал, что против Бектенова никого нет - 69 депутатов проголосовали "за", семеро воздержались.

Что ждет нового премьера Олжаса Бектенова

Оппозиционный политик Амиржан Косанов считает тринадцатого по счету премьер-министра Казахстана 43-летнего Олжаса Бектенова "политическим камикадзе", на которого пал выбор президента для выполнения определенных задач. "Думаю, что за почти пять лет своего президентства Токаев понял, что без наведения элементарного порядка в чиновничьих рядах, повышения эффективности госаппарата, искоренения "очковтирательства" и коррупции на всех уровнях власти сложно говорить о новом Казахстане. Судя по всему, именно эти задачи он поставил перед Бектеновым", - заметил в беседе с DW Амиржан Косанов. Но это еще не всё.

Помимо этих задач, считает политик, Бектенов должен будет решать вопросы деолигархизации и диверсификации экономики, развития сельского хозяйства и промышленности, реального роста малого и среднего бизнеса, создания новых производств и рабочих мест. Соответственно Косанов допускает, что профильные заместители премьера получат больше полномочий с одновременно возросшей ответственностью, отмечая, что новому правительству придется принимать тяжелые, непопулярные меры. "Это, в свою очередь, вызовет очередной виток протестных настроений. И здесь без поддержки со стороны президента новому премьер-министру никак не обойтись", - подчеркнул Амиржан Косанов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Kazakhstan's Presidential Press Office/picture alliance/AP

В свою очередь политолог Данияр Ашимбаев допускает, что на первоначальном этапе своего премьерства Олжас Бектенов будет испытывать некоторый дискомфорт. Связано это с тем, что он из нового поколения казахстанских политиков, которые застали времена СССР лишь в детском возрасте, тогда как значительной части правительственных функционеров уже за 50. Тем не менее, считает политолог, Бектенов должен справиться с поставленными перед ним задачами, в том числе и на внешнеполитическом уровне.

"Внешняя политика Казахстана определяется и формируется президентом. МИД больше подчинен ему, нежели премьеру. В то же время за экономическое наполнение внешней политики отвечает правительство. Это изменения законодательства, тарифная политика, миграционные вопросы, интеграция, логистика. Права на самостоятельную игру у премьер-министра нет, но в ряде направлений его позиция является определяющей", - заметил политолог, добавив, что поскольку рядом с Бектеновым всегда будут опытные советники, ожидать серьезных изменений внешнеполитического вектора не следует. "Парадигма отношений с Украиной останется на уровне оказания гуманитарной помощи и просевшей торговли. На это указывает состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор Зеленского и Токаева. В приоритете евразийская интеграция в рамках экономического союза", - рассказал DW Данияр Ашимбаев.

Выступая после своего назначения перед депутатами парламента, ранее редко появляющийся в публичном пространстве новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов фактически подтвердил слова собеседников DW. По его словам, правительство Казахстана будет выполнять поручения президента, придав им новый экономический импульс, с одновременным принятием оперативных и решительных мер. В числе приоритетных задач своего кабинета министров, состав которого почти не изменился - все ключевые фигуры остались на своих местах, Бектенов назвал развитие нефтегазового сектора и отечественного производства, сельского хозяйства, транспортно-логистической сети и энергосберегающих технологий.

Впрочем, есть вероятность, что обозначенные новым премьером задачи будут скорректированы уже 7 февраля на расширенном заседании правительства с участием президента Токаева. Если отчет Кабмина об итогах социально-экономического развития страны в 2023 году, возможно, озвучен и не будет, то задачи на начавшийся 2024 год никто не отменял. Тем более, что президент Токаев сам анонсировал свое выступление сразу после завершения новогодних праздников.

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